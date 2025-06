Acadêmicos de Niterói anuncia nova rainha de bateria

A escola de samba Acadêmicos de Niterói anunciou em suas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (20), que o posto de rainha de bateria foi ocupado por Vanessa Rangeli, que estreia no Grupo Especial junto à agremiação no Carnaval de 2026.

A empresária e consultora fitness estará à frente da bateria comandada pelo Mestre Branco Ribeiro, depois de uma breve passagem como rainha de bateria da Inocentes de Belford Roxo.

"Eu digo que sou uma sonhadora e ser rainha de bateria para mim é a realização de um sonho não só meu. Me vejo como um espelho para outras mulheres que sonham, que batalham e lutam pelo seu espaço. Me entregarei de corpo e alma e estarei totalmente conectada com meu mestre, ritmistas e toda escola', disse Vanessa na legenda do anúncio publicado pela escola de samba.

A musa fitness posou para um ensaio de fotos em pontos turísticos da cidade de Niterói e agradeceu pelo carinho de integrantes da agremiação.

"Escolhi esses pontos da cidade para iniciar a minha conexão neste reinado. Pedir licença e mostrar um sinal de respeito onde estou chegando. Fui recebida com todo carinho pelos componentes da agremiação. Cada abraço, cada palavra de incentivo, isso é um gás que nos ajuda a cada vez mais trilhar o nosso caminho. Que seja uma linda história com a Acadêmicos de Niterói", declarou a nova rainha.

A Acadêmicos de Niterói levou o enredo "Vixe Maria" para a Avenida no carnaval deste ano, conquistando o título de campeã da Série Ouro em 2025.