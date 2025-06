Dia de São João: Moradores de Niterói e Itaboraí curtem feriado municipal na próxima terça-feira (24)

Moradores de Niterói e Itaboraí terão a chance de emendar seis dias de folga nesta semana. Isso porque, em ambas as cidades, o feriado nacional desta quinta-feira (19), dia de Corpus Christi, se estende à programação do feriado municipal de São João, na próxima terça-feira (24).

Além de Niterói e Itaboraí, o dia de São João também é feriado em municípios como Macaé e São João da Barra, no Norte Fluminense, e em São João de Meriti, na Baixada.

Funcionamento

Prefeitura e Saúde de Niterói

Haverá ponto facultativo na próxima terça-feira (24), dia de São João, padroeiro de Niterói.

As unidades de saúde com atendimento de urgência e de emergência da Prefeitura de Niterói funcionarão 24 horas, assim como a Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil (UAI), o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD III - Alcenir Veras da Silva) e os serviços de Residência Terapêutica (SRT). Na segunda-feira (23), o funcionamento será normal em toda a rede.

Prefeitura e Saúde de Itaboraí

Conforme o Decreto Municipal nº 155, publicado no Diário Oficial no dia 18 de junho de 2025, será ponto facultativo nas repartições públicas municipais de Itaboraí no dia 23 de junho, em razão do feriado de São João, celebrado no dia 24 de junho. Com isso, os serviços administrativos permanecem suspensos, com retorno das atividades na quarta-feira (25).

As unidades de saúde que atuam com atendimentos de urgência, emergência e saúde mental funcionarão normalmente, 24 horas por dia, durante todo o período de 19 a 24 de junho. São elas: Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, AME Itambi, SAMU 192, CAPS III, Unidade de Acolhimento, Residências Terapêuticas 1, 2 e 3, além do Leito de Saúde Mental.

Já as Unidades Básicas de Saúde, CESI, Policlínica de Manilha, SAE, CECAM e Centro Cardiológico retomam os atendimentos normalmente na quarta-feira, 25 de junho. O CER funcionará de forma excepcional na segunda-feira (24), das 8h às 13h.

A Secretaria Municipal de Educação seguirá o decreto, portanto, as escolas da rede municipal não funcionarão na segunda-feira (23). O transporte público operará normalmente durante o feriado.

Plaza Niterói

O Plaza Niterói funcionará em horário especial no dia de São João (24), feriado municipal em Niterói.

- Lojas e quiosques: a partir das 13h (facultativo); das 15h às 21h

- Praça de alimentação: das 12h às 21h

- Restaurantes e cinema: de acordo com sua programação

Plaza Itaboraí

- Lojas e quiosques: das 13h às 21h

- Alimentação e lazer: das 11h às 21h

- Cinema: conforme a programação

Festas

Itaboraí

A tradicional festa em honra de São João Batista , padroeiro de Itaboraí, conta com uma programação completa e pensada para toda a família. Promovida pela Paróquia São João Batista, com apoio da Prefeitura, a festividade acontece entre os dias 20 e 24 de junho, reunindo momentos de fé, cultura e confraternização para toda a comunidade.

Este ano, a festa ganha ainda mais relevância com a promulgação da Lei nº 3.073, de 13 de junho de 2025, que declara a Festa de São João Batista de Itaboraí como Patrimônio Cultural Imaterial do Município. A medida reforça a importância da celebração para a identidade, tradição e memória afetiva da cidade.

Niterói

O Arraiá São João também anima o feriadão em Niterói . Durante o evento - que conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, através da Coordenadoria de Gestão de Eventos (CGE) - o público poderá curtir atrações musicais, comidas típicas e brincadeiras infantis ao som de muito forró e sertanejo. A entrada é gratuita.

Quem foi São João?

São João, conhecido como São João Batista, foi profeta e pregador do século I, primo de Jesus Cristo. É reconhecido por batizar Jesus no Rio Jordão e por sua mensagem de arrependimento e preparação para a vinda do Messias.