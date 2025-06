Festa de São João Batista movimenta Itaboraí

A tradicional Festa em Honra a São João Batista, padroeiro de Itaboraí, conta com uma programação completa e pensada para toda a família. Promovida pela Paróquia São João Batista, com apoio da Prefeitura, a festividade acontece entre os dias 20 e 24 de junho, reunindo momentos de fé, cultura e confraternização para toda a comunidade.

Este ano, a festa ganha ainda mais relevância com a promulgação da Lei nº 3.073, de 13 de junho de 2025, que declara a Festa de São João Batista de Itaboraí como Patrimônio Cultural Imaterial do Município. A medida reforça a importância da celebração para a identidade, tradição e memória afetiva da cidade.

Leia também:

Feriado prolongado em São Gonçalo: descubra como aproveitar sem sair da cidade

São Gonçalo se prepara para o maior Corpus Christi da América Latina nesta quinta-feira (19)

As atividades terão início nesta sexta-feira (20/06), com a celebração do 6º dia da novena, às 19h, seguida de show católico às 21h. No sábado (21/06), a programação segue com gincana da catequese pela manhã, almoço com churrasco de chuleta, celebração da Santa Missa Campal às 19h e mais um show católico às 21h.

Já no domingo (22/06), a festa segue com leilão, almoço e o tradicional show de prêmios a partir das 15h. Às 19h, será celebrada a Missa Campal do 8º dia da novena, encerrando com show católico às 21h.

Na segunda-feira (23/06), a comunidade se reúne para a celebração do 9º dia da novena com Santa Missa Campal às 19h. Às 21h, acontece o acendimento da fogueira, seguido de momento de louvor católico.

O encerramento da programação será na terça-feira (24/06), dia dedicado a São João Batista. As celebrações começam cedo, às 8h com missa presidida pelo Padre Max, e seguem às 10h com missa celebrada pelo Padre Leo. Ao meio-dia, haverá almoço comunitário. Às 19h, acontece a Santa Missa seguida de procissão, e às 21h a tradicional quadrilha com o Setor Juventude.

A Prefeitura de Itaboraí reforça o convite para que todos participem com alegria e fé dessa celebração que une religiosidade e cultura popular em um dos eventos mais esperados do calendário municipal.

Programação completa:

Sexta-feira (20/06)

19h – 6º Dia da Novena – Santa Missa

21h – Show Católico

Sábado (21/06)

08h – Gincana da Catequese

12h – Almoço (Chuleta)

19h – 7º Dia da Novena – Santa Missa Campal

21h – Show Católico

Domingo (22/06)

11h – Leilão

12h – Almoço (Chuleta)

14h – Troca de cartelas do Show de Prêmios

15h – Show de Prêmios

19h – Missa Campal – 8º Dia da Novena

21h – Show Católico

Segunda-feira (23/06)

19h – 9º Dia da Novena – Santa Missa Campal

21h – Acendimento da Fogueira

A seguir – Louvor Católico

Terça-feira (24/06) – Dia de São João Batista

08h – Santa Missa com Pe. Max

10h – Santa Missa com Pe. Leo

12h – Almoço

15h – Terço da Misericórdia ao Vivo pela Rádio Catedral

19h – Santa Missa e Procissão

21h – Quadrilhão com o Setor Juventude