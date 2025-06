Milhares de fiéis caminham sobre maior tapete de sal da América Latina em procissão de Corpus Christi de São Gonçalo

Muita fé e devoção marcaram o encerramento das celebrações de Corpus Christi em São Gonçalo na tarde desta quinta-feira (19). Mais de 100 mil devotos caminharam por cima dos 2 km do tapete de sal no Centro da cidade, o mais tradicional da América Latina, após a Santa Missa celebrada pelo Arcebispo da Arquidiocese de Niterói, Dom José Francisco Rezende Dias. A procissão se estendeu pelas Ruas Coronel Moreira César, Feliciano Sodré e Nilo Peçanha, no Centro da cidade.

A missa, que aconteceu em um palco montado em frente à Igreja Matriz de São Gonçalo, começou por volta das 16h e a procissão seguiu logo após a celebração da Eucaristia. Uma multidão de fieis cantou e rezou pela cidade ao longo do trajeto, seguindo o carro do Arcebispo. A cerimônia, marcada pela comoção do público, também celebrou os 30 anos de tradição da confecção dos tapetes, que é considerada Patrimônio Público Cultural e Religioso do Município.

Eu acho que São Gonçalo tem uma coisa mágica nessa coisa da religiosidade Alberto Antônio Subsecretário de cultura da cidade

“Eu acho que São Gonçalo tem uma coisa mágica nessa coisa da religiosidade. Nosso povo tem muita fé e, talvez, daí saia esse resultado, essa quantidade de gente participando”, destacou o subsecretário de cultura da cidade, Alberto Antônio. Além dele, o prefeito Capitão Nelson (PL), o vice João Ventura (União) e outras autoridades locais também participaram da cerimônia e acompanharam a missa.

Muitos dos fiéis já estão acostumados a fazer o trajeto da procissão todo ano, como é o caso de dona Célia Maria, de 74 anos. Moradora do Jardim Catarina, ela levou as netas Isabella e Ana Vitória para acompanhar o evento. “Sempre me sinto feliz em ver que a população ainda acompanha a tradição, que o povo ainda crê. Para mim, é importante manter a tradição”, conta a gonçalense.

Célia Maria levou as netas Isabella e Ana Vitória para acompanhar a procissão sobre os tapetes de sal | Foto: Kiko Charret

Neste ano, o tema da celebração foi “Eucaristia: Pão da Esperança”. Muito verde marcou o visual dos quase 240 tapetes, feitos com 52 toneladas de sal e 200 sacos de serragem. O resultado agradou os fiéis. “Acho que tem tudo a ver o tema da esperança, porque o Corpo de Cristo é esperança para a gente. E o tapete tá há cada ano mais lindo. Se superam. É muito importante a gente mostrar também para os outros lugares nossa devoção”, destacou Lívia Antunes, de 40 anos.

Lívia acompanhou o espetáculo religioso na companhia de sua mãe, Rute Antunes | Foto: Kiko Charret

Agora, os festejos continuam no sábado (21), às 9h. Para comemorar as três décadas de tradição do tapete, serão plantadas, no dia, 30 mudas de árvores frutíferas de amora e de pitanga no jardim da Igreja Matriz, em parceria com a Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo.