Rock humanitário: a musica que transforma

No dia 13 de julho de 2025, a cidade de Itaboraí será palco do evento solidário “Rock Humanitário – A Música que Transforma”, reunindo grandes nomes do rock independente do Rio de Janeiro em uma tarde repleta de música, esperança e solidariedade. A iniciativa, que acontece na Praça Marechal Floriano Peixoto, no centro da cidade, busca transformar vidas por meio do poder da música e do altruísmo.

O festival começa às 13h e promete uma programação vibrante, com shows de bandas renomadas como DIVE, FROGSLAKE, LIMO, DRENNA, THUNDEROCK e um emocionante tributo a Raul Seixas, o espetáculo Novo Aeon. Além das apresentações musicais, o evento conta com o acompanhamento de DJs nos intervalos, sorteios, dinâmicas e muita diversão, tudo sob a condução carismática da apresentadora Karla Cunha.

O propósito do evento é solidário: a entrada é gratuita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, agasalho ou brinquedo. Todos os donativos arrecadados serão destinados à ONG Amigos do Zé Alguém, uma organização comprometida com o atendimento às pessoas em situação de rua, crianças em orfanatos, idosos e famílias em vulnerabilidade social no município.

Os 100 primeiros participantes que fizerem doação na entrada receberão brindes especiais do evento, estimulando a participação e o espírito de solidariedade da comunidade.

Serviço:

Data: 13 de julho de 2025

Horário: A partir das 13h

Local: Praça Marechal Floriano Peixoto, Centro, Itaboraí/RJ

Entrada: Doação de 1kg de alimento não perecível, agasalho ou brinquedo

Apoio: Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do RJ, Secretaria de Turismo e Eventos de Itaboraí.

Produção: Raphael de Souza / Eventos Criativos e Entretenimento

Realizamos esse evento com o objetivo de promover a cultura, incentivar a solidariedade e fortalecer os laços de esperança na comunidade de Itaboraí e região. Uma oportunidade de celebrar o Dia Mundial do Rock de uma forma significativa, levando música de qualidade e ações concretas de apoio às mãos de quem mais precisa.