Botafogo mede forças com o PSG pela Copa do Mundo de Clubes nesta quinta (19)

O Botafogo enfrenta o PSG, nesta quinta-feira (19), às 22h (horário de Brasília), no Rose Bowl, em Los Angeles, em um dos jogos mais aguardados da primeira fase da Copa do Mundo de Clubes. Os brasileiros, atuais campeões da Libertadores, duelam contra os franceses, atuais campeões da Champions League.

O Alvinegro começou a competição com vitória por 2x1 sobre o Seattle Sounders, no último domingo (15). O zagueiro Jair e o atacante Igor Jesus marcaram os gols do clube carioca que ocupa a segunda colocação em seu grupo, atrás justamente do poderoso time francês.

O técnico Renato Paiva deve levar o seguinte time à campo: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Allan (Cuiabano); Artur, Savarino e Igor Jesus.

O Paris Saint-Germain é o atual campeão da Europa. O clube chega embalado tanto pela goleada histórica na final da Champions por 5x0 sobre a Inter de Milão como pelo passeio na estreia da Copa de Clubes pra cima do Atlético de Madrid, por 4x0.

O espanhol Luis Henrique, técnico do PSG, deve colocar em campo: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nunco Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos e Doué.

A arbitragem é de Drew Fischer, do Canadá. Os assistentes são Michael Barwegen e Lyes Arfa, ambos canadenses também. O VAR é de responsabilidade de Shaun Evans, da Austrália.