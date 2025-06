MC Livinho anuncia término de casamento: 'Sem drama'

A influenciadora digital Byanca Gabarron anunciou, nesta quarta-feira (18), o fim de seu casamento com o cantor MC Livinho. O término ocorre poucos dias após ela ter sido presenteada com um carro de luxo pelo artista em comemoração ao Dia dos Namorados. O casal estava junto há quase dez anos e tem um filho de quatro anos.

O comunicado foi feito por meio de uma publicação no Instagram, onde Byanca afirmou que a separação aconteceu de forma amigável e que o casal optou por não divulgar os motivos. “Nada como um fim sem texto, sem cena, sem drama. E o maior presente ficou: nosso filho. O amor da minha vida. Obrigada por fazer parte da história que me trouxe ele e também pelos seus tantos feitos. Deus te abençoe”, escreveu a influenciadora. A postagem foi apagada pouco tempo depois.

O anúncio surpreendeu seguidores, já que aconteceu menos de uma semana após MC Livinho presentear a esposa com um Audi RS Q3, avaliado em cerca de R$ 590 mil. O cantor chegou a compartilhar nas redes sociais os detalhes da surpresa, que incluiu flores e roupas cuidadosamente dispostas no interior do veículo. "Obrigado por ser colo quando o mundo pesa, por ser abrigo quando a vida assusta, e por ser a mãe mais linda do nosso filho", escreveu ele. “Você não apenas me ama... Você me transforma. Te amar é o meu ponto de partida, e ter você é o meu destino", completou.

Byanca e Livinho iniciaram o relacionamento em 2016. Após um período separados, reataram em fevereiro de 2023 e oficializaram a união no final de 2024, em uma cerimônia realizada nas Ilhas Maldivas.