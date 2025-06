Confusão entre Padre Fábio de Melo e ex-gerente de cafeteria vai parar no Vaticano

A confusão entre o padre Fábio de Melo e o ex-gerente de uma cafeteria, Jair José Aguiar da Rosa, em Joinville (SC), que começou por causa de um doce de leite chegou ao alto escalão da Igreja Católica.

Fábio de Melo foi denunciado ao Vaticano por causa do desentendimento, e o gerente foi demitido após a situação ter sido exposta nas redes sociais.

Segundo informações do jornalista Ricardo Feltrin, a denúncia foi registrada por um bispo de Santa Catarina junto à Congregação para a Doutrina da Fé, receptora de denúncias contra religiosos. Ainda de acordo com o jornalista, a causa da reclamação seria a falta de postura cristã do padre Fábio de Melo para com o rapaz.

O padre não sofrerá consequências graves, contudo o registro do padre será “manchado”.

Padre processado

A confusão, originada por causa de um doce de leite, teve mais um capítulo no final de maio. O ex-gerente Jair José Aguiar da Rosa, entrou com um processo contra o padre Fábio de Melo e a cafeteria Havanna pelo caso ter sido divulgado, o que causou sua demissão.

A informação do processo foi confirmada, através do Instagram, pelo Sindicato dos Trabalhadores em Turismo, Hospitalidade e de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Sitratuh).

Fala do ex-gerente

Quase um mês após a demissão, o ex-funcionário da cafeteria está com depressão e precisou trancar a faculdade, que estava a três meses da conclusão, de acordo com o próprio Jair José, em entrevista ao programa ‘Tá na Hora’, do SBT, no dia 29 de maio.



“Eu queria que ele explicasse por que fez isso comigo. Porque, como é visto nas câmeras de segurança, em momento algum eu falo com ele. Na verdade, quem questiona sobre esse doce de leite nem é o padre, é um cara bombadinho, bem fortinho, de regatinha vermelha. Ninguém chamou o padre. Não falei com ele nem ele falou comigo”, contou.

Jair José ainda disse que sua vida está fora dos eixos depois da confusão com o padre. “Minha vida está virada, ainda não consegui absorver tudo isso. Fui obrigado a trancar a faculdade porque estou entrando em depressão. Fui diagnosticado com três síndromes diferentes, porque a exposição foi muito grande”, relatou. Ele ainda falou do medo que sente da reação das pessoas, em relação a polêmica. “Tenho muito medo de sair na rua. A vergonha é muito grande”.

Posicionamento do Padre Fábio de Melo

Por meio de nota enviada ao programa, o padre Fábio de Melo comentou sobre a religião em sua vida. “Nunca, em tempo algum, levantei minha voz ou minha ação com intuito de ferir ou prejudicar quem quer que fosse. Não carrego em mim a intenção da maldade, tampouco alimento o desejo de vingança ou revide”.

Também comentou sobre a repercussão da briga nas redes sociais. “Vivemos tempos difíceis, em que a verdade, muitas vezes, é soterrada pelo barulho dos julgamentos precipitados, pela crueldade das redes sociais, pelos tribunais da internet, onde raramente se permite defesa”, disse.

Por fim afirmou que, “Se, em algum momento, minha postura, minha fala ou minha presença causaram dano a alguém, quero aqui reafirmar, com humildade: estendo a mão não para julgar, mas para acolher; não para me eximir, mas para dialogar. Porque assim me ensinou Cristo. O amor é sempre a se oferecer e perdoar. Sigo comprometido com minha missão e em paz com a consciência tranquila de quem vive para servir”.