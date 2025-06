Espetáculo “Feio” reflete sobre redes sociais, tecnologia e o desejo de aceitação em nova temporada nos teatros da UFF e Gaylussac

Peça de teatro "Feio", acontece de 20 á 29 de junho no teatro da UFF - Foto: Renato Mangolin

Peça de teatro "Feio", acontece de 20 á 29 de junho no teatro da UFF - Foto: Renato Mangolin

O impacto das redes sociais na construção da identidade, a busca incessante por aceitação, o excesso de medicalização e os limites entre humanidade e tecnologia são alguns dos temas que atravessam “Feio”, espetáculo da companhia Dobra que retorna aos palcos em nova temporada em Niterói. Vencedora do Prêmio Shell 2023 na categoria Iluminação, a montagem será apresentada no Teatro da UFF, de 20 a 29 de junho, às sextas e sábados, às 20h, e aos domingos, às 19h e no Teatro Gaylussac, nos dias 4, 5 e 6 de julho, sempre às 19h.

Livremente inspirado na fábula “O Patinho Feio”, de Hans Christian Andersen, o espetáculo propõe uma reflexão atualizada e provocadora sobre o modo como as tecnologias e o ambiente virtual moldam a forma como nos enxergamos e nos relacionamos. Na trama, uma família tradicional é surpreendida pela gravidez de gêmeos, “Feio” e um segundo filho essencial para o desenrolar da história, e a partir deste enredo fabular, a montagem explora questões como o medo da rejeição, a pressão por pertencimento e a tentativa constante de corrigir aquilo que foge dos padrões, seja no corpo, no comportamento ou na imagem.

"Feio nos convida a refletir sobre a feiura como aquilo que resiste a se encaixar, a se enquadrar em padrões. A peça apresenta figuras que tentam simplesmente existir em um mundo onde já não sabemos ao certo o que é real e o que é humano, quando tudo parece confuso e a realidade ameaça desmoronar. É nesse terreno frágil e instável que o espetáculo se instala questionando os limites da nossa relação com a tecnologia, com o celular e com a distância cada vez maior entre imagem e realidade.", destaca a diretora Helena Marques.

“Feio” é um retrato das angústias humanas, das fugas da realidade e da relação com a tecnologia, construído com humor, estranheza e, paradoxalmente, beleza. O espetáculo convida o espectador a usar sua imaginação para mergulhar nessa realidade distópica e refletir sobre temas contemporâneos de maneira inesperada.

Com dramaturgia de Cecilia Ripoll, direção de Helena Marques e atuação de Breno Paraizo, Caio Passos, Fábio Lacerda e Reinaldo Dutra, o espetáculo investe em uma linguagem cênica que transita entre o gesto e a palavra, entre o real e o simbólico, entre o concreto e o abstrato. A pesquisa da companhia Dobra, desenvolvida ao longo de cinco anos e marcada por experimentações virtuais durante a pandemia, chega agora à sua forma mais madura nesta nova temporada.

“Feio” reafirma o compromisso da Dobra com um teatro que provoca e instiga reflexões sobre o mundo contemporâneo, aproximando o público de dilemas atuais como o uso excessivo das tecnologias, a construção da autoimagem e os limites éticos entre o humano e o artificial.

Serviço

Espetáculo: Feio

Temporada Teatro da UFF: 20 a 29 de junho de 2025

Ingressos: https://www.guicheweb.com.br/pesquisa/feio

Horários: Sextas e sábados, às 20h; domingos, às 19h

Endereço: Rua Miguel de Frias, 9 – Icaraí, Niterói – RJ

Temporada Teatro Gaylussac: 4, 5 e 6 de julho de 2025

Horário: 19h

Ingressos: https://www.sympla.com.br/eventos/undefined

Endereço: R. Cel. João Brandão, 87 - São Francisco, Niterói

Classificação indicativa: 12 anos

Duração: 65 minutos