Hospitais alertam para aumento de queimados com a chegada das festas típicas

Médicos dos Hospitais Estaduais Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, e Roberto Chabo (HERC), em Araruama, alertam para o número de pacientes queimados que lotam as unidades de saúde com o início das festas típicas realizadas nos meses de junho, julho e agosto. No ano passado, neste período festivo, os hospitais receberam, juntos, 83 pessoas queimadas, a maioria crianças. Deste total, oito morreram. O alerta faz parte da Campanha Junho Laranja, que alerta para a prevenção de queimaduras.

Os profissionais destacam que, antes de vestir a roupa xadrez e colocar o chapéu de palha, todos devem ficar atentos ao manipular bebidas e alimentos com altas temperaturas e evitar brincadeiras perto de fogueiras tanto para prevenir queimaduras por chamas quanto das vias aéreas por inalação de fumaça. De acordo com eles, o líquido quente é a principal causa de queimaduras mais leves e os inflamáveis e choques elétricos os principais motivos de queimaduras graves.

Os meses de junho, julho e agosto são realizadas as festas típicas e é neste período que o risco de pessoas vítimas de queimaduras aumenta e a atenção precisa ser redobrada. A tradicional fogueira, os balões, a brincadeira com os fogos de artifício e até a manipulação dos caldos, prato tradicional desta época, representam um perigo não só para as crianças, mas também para os adultos – garantes os cirurgiões plásticos dos hospitais.

Nessa sexta-feira (06), às 10 horas, os hospitais estarão realizando, no Núcleo de Estudos e Pesquisas, palestra em alusão a Campanha Junho Laranja, que alerta para a prevenção de queimaduras. O evento será destinado a funcionários, pacientes e acompanhantes. As unidades também iluminaram as suas fachadas com a cor da campanha.

No ano passado, o HEAT recebeu 67 pacientes queimados, 25 a mais em relação ao mesmo período do ano anterior - um aumento de mais de 50%. Paralelamente, o HERC recebeu 16 pacientes de nove municípios da Região dos Lagos vítimas de queimaduras no período de festa. O número é 30% maior em relação ao ano de 2023.

Junho Laranja é uma iniciativa que busca combater e prevenir acidentes com queimaduras. A campanha visa conscientizar a população sobre a importância de adotar medidas preventivas, como o uso de fogos de artifício com segurança e a atenção ao manusear objetos quentes.

No Brasil, as queimaduras causam cerca de 150 mil internações por ano, sendo que 30% das vítimas são crianças. As queimaduras são causadas por agentes térmicos, químicos, elétricos ou radioativos e podem afetar desde a pele até os ossos, além de provocar amputação e morte.

Em caso de queimaduras leves deve-se colocar a parte queimada debaixo da água corrente fria, com jato suave, por, aproximadamente, dez minutos e procurar um hospital. Já em situações em que as queimaduras acometem grandes extensões do corpo e são causadas por substâncias químicas ou eletricidade, a vítima deverá receber cuidados médicos urgentes e imediatos.