Tilápias cultivadas no Ciamar, em Maricá, serão entregues a moradores do 'Minha Casa, Minha Vida', em Itaipuaçu

Cerca de 7 toneladas de tilápias vão ser distribuídas para moradores do "Minha Casa, Minha Vida" de Itaipuaçu. Os peixes foram cultivados em um ciclo de sete meses no Centro de Inovação em Aquicultura de Maricá (Ciamar), na Fazenda Pública Joaquín Piñero, no Espraiado. A despesca de tilápias aconteceu nesta terça-feira (17/06) e a distribuição vai ser realizada nesta quarta-feira (18/06).

O Ciamar é uma iniciativa da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), da Companhia Alimentos Maricá (Amar) e da Universidade Federal Fluminense (UFF). A despesca desta terça foi realizada no tanque que utilizava a ração fabricada na Fábrica de Rações do próprio centro. O objetivo era testar o desempenho da ração própria em comparação com rações de uso comercial. O resultado foi positivo: os peixes alimentados com a ração do Ciamar atingiram cerca de 1kg, quase o dobro do peso dos que receberam a ração comercial: 570g.

Na semana passada, o programa fez a despesca de cerca de 4,5 toneladas de tilápias cultivadas e alimentadas com ração comercial. Os peixes foram distribuídos para a população de Bambuí e do "Minha Casa, Minha Vida" do bairro Inoã.

“Isso comprova a qualidade do produto que está sendo desenvolvido aqui. E o melhor: toda essa produção está sendo doada para o nosso povo. Por meio da parceria entre as secretarias, queremos alcançar o maior número possível de comunidades. Nosso objetivo é transformar a economia local e implementar diversos outros projetos. Essas tecnologias serão as ferramentas que vão impulsionar esse desenvolvimento e chegar diretamente à população”, analisou o Willian Luz, diretor de Negócios Pesqueiros e Aquicultura da Amar.

Distribuição para a população

Durante a despesca, o Secretário de Pesca de Maricá, Xandi de Bambuí, relembrou o início da construção dos tanques do Ciamar e disse que, desde o começo, acreditava no sucesso do projeto. Segundo ele, esse futuro agora é realidade.

“Acompanhei toda a implantação do Ciamar, desde a terraplanagem, quando estava como vereador e presidente da Comissão de Pesca. É muito gratificante ver as tilápias chegando à mesa dos maricaenses. Na semana passada, já realizamos uma distribuição e, agora, estamos fazendo uma nova despesca que beneficiará moradores de Itaipuaçu. Nosso prefeito, Washington Quaquá, tem uma visão estratégica e sabe como integrar as secretarias para garantir alimento na mesa do povo”, afirmou Xandi.

Já o secretário de Agricultura e Pecuária Wagner Soares ressaltou a importância do trabalho conjunto entre as secretarias para ampliar os resultados e beneficiar diretamente a população.

“Essa articulação entre as secretarias, liderada pelo prefeito, é fundamental para fortalecer a cidade, apoiar o produtor, o pescador e levar benefícios concretos para os cidadãos de Maricá. Muitas coisas boas ainda estão por vir”, adiantou Wagner.

Tecnologia com bioflocos

Um dos principais diferenciais do cultivo de tilápias no Ciamar é o uso da tecnologia de bioflocos — um sistema que dispensa renovação constante da água e utiliza comunidades microbianas para manter a qualidade ambiental dos tanques.

O sistema de bioflocos contribui diretamente para a melhoria da qualidade da água, especialmente no que diz respeito ao controle de compostos tóxicos gerados durante a alimentação dos peixes e camarões. O sistema usa bactérias benéficas que atuam transformando as toxinas em substâncias menos nocivas. Ou seja, os bioflocos ajudam a manter a água em condições mais seguras para os animais e ainda serve como um agregado na alimentação dos camarões e dos peixes.

“Iniciamos a produção de tilápia como um complemento à criação de camarão. Toda essa estrutura foi pensada para o cultivo de camarões, mas percebemos o grande potencial para o cultivo da tilápia. Ao longo do primeiro ciclo, percebemos que, além de complementar a produção de camarão, a tilápia é um pescado de alta qualidade e com excelente desempenho em sistemas de bioflocos. A parceria entre Codemar, Amar e UFF tem justamente esse papel: trazer a pesquisa para dentro desses ambientes e testar novas possibilidades de produção”, explicou Khauê Vieira, coordenador do Ciamar.