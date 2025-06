Corpus Christi 2025 reúne fiéis no Centro de Niterói

A cidade de Niterói se prepara para viver um momento de profunda fé e unidade com a celebração de Corpus Christi 2025, que acontecerá no dia 19 de junho, quinta-feira, em frente à Câmara Municipal. Promovida pelo Vicariato Niterói, a programação tem como tema “Eucaristia, fonte de esperança”, em sintonia com o Ano da Esperança e o Jubileu 2025, proclamado pela Igreja como tempo especial de renovação espiritual e comunhão.

A programação tem início às 7h da manhã, com a tradicional confecção dos tapetes, expressão artística da fé popular, que toma conta das ruas com imagens e mensagens inspiradas no mistério da Eucaristia. Às 15h, um momento de louvor será realizado, preparando o ambiente para a celebração da Santa Missa, que acontece às 16h, presidida por Dom Geraldo de Paula, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Niterói.

A Celebração terá transmissão pelas redes sociais oficiais da Arquidiocese de Niterói, a partir das 15h, permitindo que fiéis de outras cidades e até mesmo aqueles que não puderem estar presencialmente acompanhem esse momento especial de adoração e gratidão pela presença de Jesus Cristo na Eucaristia.