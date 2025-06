Amanda Meirelles, ex-BBB, inaugura clínica especializada em lipedema em São Paulo

A médica e ex-participante do Big Brother Brasil 23, Amanda Meirelles, acaba de dar um novo passo em sua carreira ao inaugurar o Celip – Centro Especializado em Lipedema, localizado na capital paulista. A clínica, voltada exclusivamente para o diagnóstico e tratamento do lipedema, nasce com o propósito de oferecer atendimento multidisciplinar e humanizado a pacientes que convivem com essa condição crônica e muitas vezes subdiagnosticada.

Aos 32 anos, Amanda tem utilizado sua visibilidade nas redes sociais para compartilhar informações sobre saúde e conscientizar o público sobre doenças que costumam passar despercebidas, como o próprio lipedema. A médica também revelou que enfrenta a doença, o que a motivou a investir em um espaço que acolha e trate os pacientes com seriedade e empatia.

“Durante muito tempo, o lipedema foi tratado apenas como uma questão estética, confundido com obesidade ou celulite. Mas é uma doença crônica, que causa dor, inchaço e grande impacto na qualidade de vida. Precisamos falar sobre isso com responsabilidade”, afirmou Amanda.

O Celip reúne especialistas de diferentes áreas, como angiologia, nutrologia, nutrição, dermatologia e fisioterapia, com o objetivo de abordar o tratamento de forma integrada. A iniciativa é especialmente relevante diante dos dados que indicam que cerca de 12% das mulheres brasileiras podem ser afetadas pela condição, que provoca o acúmulo anormal de gordura, principalmente nas pernas e nos braços.

Leia também

São Gonçalo decreta ponto facultativo quinta (19) e sexta-feira (20)



Niterói debate futuro da população idosa na 2ª Conferência Municipal de Direitos

Com a abertura da clínica, Amanda Meirelles se junta a um crescente movimento da medicina que busca oferecer serviços mais especializados e centrados no paciente. “Quero que cada pessoa que entre no Celip se sinta compreendida e amparada”, destacou.

A clínica já está em funcionamento e oferece consultas e planos de tratamento personalizados.