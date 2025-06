Niterói debate futuro da população idosa na 2ª Conferência Municipal de Direitos

Niterói sedia, nesta terça (17) e quarta-feira (18), a 2ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, no auditório da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), no Centro da cidade. O encontro, aberto ao público, reúne representantes da sociedade civil, do poder público e da comunidade idosa para debater propostas e políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade de vida dos idosos no município.

O evento, que integra o calendário oficial previsto por decreto nacional, tem como objetivo ouvir a população idosa, apresentar propostas por eixos temáticos e formular um documento que será encaminhado para as conferências estadual e nacional. A expectativa é que essas contribuições orientem políticas públicas em todo o país.

A Secretaria Municipal do Idoso (SMID), representada por seu secretário José Antônio Fernandes, o ZAF, também participa do evento. Segundo ele, ouvir a população é o primeiro passo para atender suas necessidades com dignidade.

“A nossa missão é atender todo mundo, tentar resolver os problemas. Não é que a gente vá conseguir resolver todos, mas vamos tentar, porque estamos falando de pessoas, de seres humanos que trabalharam a vida inteira para que a gente tivesse o que temos hoje. Então, nada mais justo do que retribuir a essas pessoas. Ouvir o idoso é como ouvir qualquer ser humano: é entender o que mais o aflige, o que mais o preocupa, qual é sua maior necessidade. Se você não ouve as pessoas, principalmente as idosas, que passaram por muitas dificuldades, nunca vai saber o que precisa ser consertado. E se não souber o que corrigir, as coisas vão continuar erradas para sempre”, disse ZAF.

Clotilde Maia, de 55 anos, conselheira da Associação Brasileira de Alzheimer, participa da 2ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa | Foto: Cristine Oliveira

Clotilde Maia, de 55 anos, conselheira da Associação Brasileira de Alzheimer, também esteve presente e explicou o funcionamento da conferência e sua importância dentro de um ciclo nacional de construção de políticas públicas.

“Esse título está sendo trabalhado nos municípios e no estado para depois ser levado para o nacional. Amanhã a gente vai ter um debate por eixos, porque o documento das conferências vai encaminhar essa discussão por eixo, e a gente vai ter cinco eixos amanhã (quarta-feira) para debater. [...] Cada eixo vai tirar quatro propostas do município de Niterói para se trabalhar, como o financiamento das políticas e o fortalecimento das políticas de proteção à vida. Então, a gente tira quatro propostas para levar para o estado, e o estado faz a mesma coisa para levar para o nacional, que vai ser um documento final para orientação do Brasil em relação a essa temática. O evento é aberto à participação dos idosos que querem ouvir a comunidade idosa de Niterói.”

Niterói é a cidade com maior proporção de idosos no estado do Rio de Janeiro: cerca de 18% da população tem mais de 60 anos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Icaraí é o bairro com maior concentração, ocupando o 9º lugar entre os bairros brasileiros com mais moradores acima dos 70 anos.

Por isso, o município conta com o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (COMDDIPI), que atua na fiscalização, formulação e acompanhamento das políticas públicas para a terceira idade. A realização da conferência é uma iniciativa do conselho.



Conselheiros e autoridades municipais compõem a mesa de abertura da conferência | Foto: Cristine Oliveira

“A Conferência Municipal da Pessoa Idosa é instituída por lei. Existe um decreto nacional que obriga todos os municípios, estados e o Distrito Federal a realizarem suas conferências. Então, aqui é uma obrigatoriedade. É um momento muito importante porque é uma oportunidade de fala e construção, onde as pessoas idosas do município de Niterói irão debater e discutir temas de grande relevância. Esses temas e eixos são pautados pelo decreto nacional, de modo que, de forma uniforme, cheguem ao Congresso como propostas de melhorias e políticas públicas mais efetivas, com metas voltadas à população idosa, no caso específico do nosso município, Niterói”, explicou o presidente do COMDDIPI, Bruno Vieira Santos.

ZAF, secretário municipal do Idoso, à esquerda, e Bruno Vieira Santos, presidente do COMDDIPI, à direita, durante a abertura da 2ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa | Foto: Cristine Oliveira

Universo em parceria com o idoso

A Universidade Salgado de Oliveira foi escolhida como sede do evento por oferecer acessibilidade em sua estrutura e por ser um polo de conhecimento em Niterói, permitindo levar a discussão sobre os direitos dos idosos também aos jovens e estudantes, um passo importante para a construção de uma sociedade mais consciente e inclusiva.

“A Universidade está cumprindo seu papel de integração com a sociedade. Recebemos com muita alegria um evento de tamanha importância. Muitas vezes, as pessoas nem buscam entender qual pode ser sua participação nas ações do poder público. Então, nós, como universidade formadora de saberes, conseguimos proporcionar esse espaço de diálogo e discussão. Isso contribui para a formação complementar dos nossos alunos e para o debate sobre um tema extremamente importante, que envolve os direitos da pessoa idosa”, afirmou o diretor da Universo e vice-presidente do conselho, Anderson Freire.



Anderson Freire, diretor da Universidade Salgado de Oliveira (Universo) e vice-presidente do COMDDIPI, destaca o papel da instituição como espaço de diálogo e formação cidadã | Foto: Cristine Oliveira

Confira a programação da 2ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

Terça-feira (17/06)

13h – Solenidade de abertura / Composição da mesa / Execução do Hino Nacional

13h30 – Conferência Magna: “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”

14h30 – Apresentação da metodologia dos trabalhos nas oficinas

15h – Apresentação do coral e encerramento do dia

Quarta-feira (18/06)

09h às 11h – Coffee break + início dos grupos temáticos de trabalho / oficinas (Eixos 1, 2, 3, 4 e 5)

11hàs 12h – Apresentação das propostas por eixo (discussão e aprovação)

12h – Almoço

13h às 14h30 – Moções / Eleição dos delegados

14h30 às 15h00 – Informes: Patrulha 60 + 12º BPM

15h– Encerramento

