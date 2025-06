NEACA promove capacitação para técnicos do Programa Criança Feliz

O Projeto Neaca: Tecendo Redes, realizado pelo Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG) com a parceria da Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental, promoveu uma capacitação para cerca de 50 profissionais do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz, que é coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social em São Gonçalo.

Segundo levantamento, realizado em 2024, pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a cada quatro minutos, em algum lugar do mundo, um menino ou menina morre em decorrência de um ato de violência. Quase 90 milhões de meninos e meninas vivos já sofreram episódios de violência sexual.

Diante de números tão alarmantes, o objetivo da formação é capacitar os técnicos para identificação, prevenção e enfrentamento às violências domésticas e sexuais na primeira infância (0 a 6 anos). Organizada em dois turnos (manhã e tarde), com grupos de participantes distintos, a capacitação teve, como base teórica e pedagógica, a metodologia usada na Cartilha Tecendo Redinhas, elaborada pela equipe do NEACA.

As atividades educativas ocorreram nas modalidades expositiva e roda de conversas, com dinâmicas de grupos e orientações pedagógicas para aludir, de forma lúdica e didática, a temática da violência nos atendimentos às crianças da primeira infância e/ou seus familiares.

Durantes as ações, os técnicos do NEACA reproduziram uma contação de histórias, com a participação dos bonecos da Turma da Arana, e expuseram ‘ferramentas pedagógicas’, tendo o ‘semáforo do toque’ como exemplo, para guiar e auxiliar os profissionais em suas atuações nos territórios.

Ao final dos turnos de capacitações foram servidos um coffeebreak aos profissionais do Programa Criança Feliz, que receberam certificados de participação.

A capacitação expande o conhecimento e ajuda na prevenção'

Convidada especial, a gestora e coordenadora do MMSG, Marisa Chaves, fez a abertura do evento e apresentou os projetos da instituição. Chaves destacou a importância das capacitações na prevenção e enfrentamento às violências na primeira infância.

“Queremos parabenizar a coordenação do Programa Criança Feliz e a Secretaria Municipal de Assistência Social em São Gonçalo por incentivarem e apoiarem a capacitação dos seus técnicos, sobretudo, quando se trata de uma temática tão relevante como o enfrentamento às violências na primeira infância. A capacitação expande o conhecimento e ajuda na prevenção. É um orgulho termos profissionais preparados no NACA e NEACA, que estão prontos para atender às demandas de atendimentos e, assim, fortalecer cada vez mais a rede de proteção”, reiterou Marisa.

O desafio é tratar as vítimas da violência sem falar da violência'

A psicóloga Cristiane Pereira, coordenadora técnica do NEACA/SG e uma das organizadoras do evento, fez a exposição das metodologias usada na Cartilha Tecendo Redinhas e ressaltou o desafio de tratar sobre a temática da violência na primeira infância.

“Quando elaboramos a Cartilha Tecendo Redinhas, nosso objetivo foi tratar a temática da violência de forma lúdica e didática. O público da primeira infância necessita de uma metodologia pedagógica específica, pois ainda estão em fase de formação. E o desafio dos profissionais, que trabalham com esse público, é tratar as vítimas da violência sem falar da violência. Nessa capacitação, mostramos que é possível identificar e prevenir as violências usando as técnicas adequadas. Foi um encontro maravilhoso, pois os participantes trouxeram questões e experiências em suas atuações nos territórios alcançados pelo Programa Criança Feliz”, ressalta Pereira.

Atendimentos em três municípios

O projeto NEACA:Tecendo Redes, iniciado em 2024, em parceria com a Petrobras, atende demandas relativas às violências domésticas e/ou sexuais e também atua em apoio a outros projetos para capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade social.

O projeto abrange os municípios de São Gonçalo, Itaboraí e Duque de Caxias com o objetivo de contribuir para a promoção, prevenção e garantia dos direitos humanos de mulheres, crianças, adolescentes e jovens (até 29 anos).

Em caso de ajuda, os núcleos disponibilizam seus serviços, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h, nos endereços e telefones abaixo:

NEACA (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 201, Zé Garoto. (2606-5003/21 98464-2179)

NEACA Primeira Infância (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 313, Zé Garoto. (21 96750-1595)

NEACA (Itaboraí)- Rua Antônio Pinto, 277, Nova Cidade. (21 98900-4246).

NEACA (CAXIAS) – Rua General Venâncio Flores, 518, Jardim 25 de Agosto. (21 96750-3095).