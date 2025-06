Flamengo vence com tranquilidade na estreia da Copa do Mundo

Luiz Araújo fez o gol que fechou o placar do jogo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo venceu, na noite desta segunda-feira (16), o Espérance, da Tunísia, por 2 a 0, em sua estreia na Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos.

O clube carioca começou a partida impondo uma forte intensidade, dominando as principais ações. E o gol não demorou a sair. Aos 17, a bola sobrou para Arrascaeta na entrada da área e o uruguaio bateu por baixo do goleiro.

Depois do gol, o Flamengo baixou as linhas e nao criou muitas chances.

Na segunda etapa o time da Tunísia acordou. Explora do o contra-ataque, o Espérance criou boas oportunidades, mas não conseguiu converter em gols. Do outro lado, no entanto, bola na rede. Aos 25, Luiz Araújo bateu da ponta esquerda da área e marcou um golaço, fechando o placar.

O resultado deixou o Flamengo na liderança do Grupo, na frente do Chelsea, que também venceu por 2 a 0 nesta segunda.