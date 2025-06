Game Jam DJUFF 2025: maratona criativa de jogos gratuita em Niterói

Com o objetivo de estimular a criatividade, a formação técnica e o trabalho em equipe, tem início nesta segunda-feira (16), a Game Jam DJUFF 2025, promovida pela Universidade Federal Fluminense (UFF), por meio do projeto de extensão Desenvolvimento de Jogos UFF (DJUFF) do Instituto de Computação, e em parceria com a Associação de Criadores de Jogos do Rio de Janeiro (ACJOGOS-RJ). Em formato de hackathon, o evento é gratuito, acontece de forma híbrida e é destinado a estudantes, iniciantes e profissionais da área.

A maratona desafia os participantes a criarem um jogo do zero com base em um tema surpresa, que será revelado durante a cerimônia de abertura, no dia 16/06, às 14h30, no auditório do Instituto de Computação, no campus da Praia Vermelha da UFF, em Niterói. A programação de abertura conta com uma palestras sobre profissionalização em gestão para estúdios de jogos eletrônicos e educação midiática e antirracista, que será ministrada por membros da Associação Brasileira de Imprensa.

“Sediarmos a Game Jam é uma grande alegria, pois eventos como este reúnem quem quer criar jogos, trocar experiências e fazer novas conexões. Além de impulsionar projetos que podem se transformar em games relevantes, esses encontros criam laços duradouros e importantes para a trajetória profissional de cada participante. Para quem deseja entrar no mercado, especialmente os iniciantes, é uma oportunidade imperdível”, diz Esteban Clua, professor titular do Instituto de Computação e coordenador do projeto DJUFF.

Após a abertura, os grupos seguem com o desenvolvimento dos projetos de forma remota, com entrega dos jogos até a meia-noite do dia 22/06. As produções serão avaliadas por uma banca técnica especializada, e os destaques receberão uma premiação em cerimônia presencial, também em Niterói. Na ocasião, todos os jogos desenvolvidos serão exibidos em uma mostra aberta ao público.



Além da competição, a Game Jam DJUFF é um espaço de troca, aprendizado e interação entre pessoas interessadas em desenvolver jogos, independentemente do nível de experiência. A iniciativa integra o eixo de formação da ACJOGOS-RJ, que, por meio do Fórum Permanente de Educação, busca aproximar o universo acadêmico do universo de games.

“As Game Jams são momentos de criatividade e desafio. Num curto intervalo de tempo e com um tema apresentado na hora, os participantes estão desafiados a fazer o melhor jogo possível. Quem consegue se virar em um ambiente como esse vai criando experiência para a vivência profissional, com resiliência e inovação, fundamentais à atuação na área de games”, afirma Márcio Filho, presidente da ACJOGOS-RJ.

As inscrições para a cerimônia de abertura, para participação na Game Jam e outras informações estão disponíveis em: https://bit.ly/gamejamdjuffabertura2025.

Já os ingressos para a cerimônia de premiação e para a mostra de jogos podem ser retirados em: https://bit.ly/gamejamdjuffmostra2025.

Serviço:

Game Jam DJUFF 2025

Cerimônia de abertura: 16/06, às 14h30 (presencial)

Onde: Auditório do Instituto de Computação, UFF — Av. Gal. Milton Tavares de Souza, s/nº, São Domingos, Niterói, RJ

Game Jam: de 16 a 22/06 (remoto)