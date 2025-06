John Textor afirma que Cuiabano não está envolvido na negociação que levará Igor Jesus para Inglaterra

Nas últimas semanas, circularam rumores de que o Botafogo estaria negociando a venda de três jogadores — Igor Jesus, Jair e Cuiabano — com o Nottingham Forest, da Inglaterra. No entanto, o empresário John Textor, proprietário da SAF do clube carioca, negou a inclusão do lateral-esquerdo Cuiabano na transação.

Segundo Textor, apenas Igor Jesus e Jair estão, de fato, envolvidos nas tratativas com o time da Premier League. Igor, inclusive, já tem sua transferência oficialmente acertada. O volante, por sua vez, segue em negociações.

“Só dois jogadores estão envolvidos na negociação com o Nottingham Forest. Há muitos rumores sobre o Cuiabano... Eles gostam dele, o querem, mas, por enquanto, são apenas Jair e Igor. Foi o que falei anos atrás, quando vendi o Jeffinho para o Lyon: temos que ser campeões para os jogadores antes de sermos campeões para os torcedores. Foi uma decisão impopular, mas, se mostrarmos ano após ano que o Botafogo impulsiona carreiras, teremos cada vez mais atletas. Nosso objetivo é estar entre os três melhores todos os anos e conquistar títulos. Temos feito um excelente trabalho ao atrair jogadores e inverter a lógica de exportação para a Europa. É um modelo de clube campeão”, declarou Textor antes da partida contra o Seattle Sounders, no último domingo (15), pela Copa do Mundo de Clubes.

Autor de um dos gols da vitória sobre a equipe norte-americana, Igor Jesus é o único do trio com destino confirmado para o futebol inglês. Já Cuiabano, apesar de permanecer no elenco alvinegro neste momento, tem despertado interesse de clubes europeus. Desde que passou a atuar mais avançado, o lateral tem se destacado e recebido constantes sondagens do exterior.