Botafogo embolsa R$ 11 milhões por vitória contra o Seattle; Palmeiras leva R$ 5 milhões por empate

Palmeiras e Botafogo estrearam no Mundial de Clubes no fim de semana - Foto: Cesar Greco/Palmeiras e Vítor Silva/Botafogo

Com o início da Copa do Mundo de Clubes, as equipes brasileiras começaram suas trajetórias na competição, o que já rendeu uma bolada para os cofres das instituições. O Botafogo embolsou 2 milhões de dólares (cerca de R$ 11 milhões) pela vitória de 2 á 1 contra o Seattle Sounders, dos EUA, enquanto o Palmeiras faturou 1 milhão (R$ 5,5 milhões), pelo empate sem gols contra o Porto.

Esses valores são referentes as premiações definidas pela Fifa durante a fase de grupos da competição. Ficou definido que os clubes receberão 2 milhões de dólares por vitória e metade desse valor, por cada empate. A partir do mata-mata, os valores aumentam.

Apenas pela participação no Mundial, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras receberam 15,21 milhões de dólares (R$ 85 milhões).

Premiação por fases do Mundial de Clubes 2025

- Fase de grupos: 2 milhões de dólares (R$ 11 milhões, na cotação atual) por vitória e 1 milhão de dólares (R$ 5,5 milhões) por empate

- Oitavas de final: 7,5 milhões de dólares

- Quartas de final: 13,125 milhões de dólares

- Semifinais: 21 milhões de dólares

- Vice-campeão: 30 milhões de dólares

- Campeão: 40 milhões de dólares