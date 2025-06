Encontro reúne Acadêmicos do Universo e 'Vasbirita' em São Gonçalo

A tradicional feijoada da 'Vasbirita', torcida organizada do Vasco e bloco carnavalesco de São Gonçalo, realizada, no Gradim, em SG, teve um convidado especial no último domingo (15). Pentacampeã dos desfiles das agremiações no município, a Acadêmicos do Universo, que também é daquela região, fez uma apresentação especial com seus segmentos, celebrando também o aniversário de 18 anos da agremiação, completados no último sábado (14).

No encontro, o presidente da Acadêmicos do Universo, Jedir Brisa, que também é um dos articuladores no movimento em prol da retomada dos desfiles oficiais de escolas de samba e blocos no Carnaval na cidade, falou sobre a importância do trabalho, criado a partir do ano passado, para resgatar a tradição interrompida há dez anos. O trabalho de revitalização engloga representantes do mundo do samba ligados a SG e também de setores organizados, com a Liga SG e a Prefeitura local.

Adriano Faca, presidente de honra da Universo, junto com Jedir Brisa, presidente executivo da agremiação | Foto: Divulgação/Acadêmicos do Universo

"Vamos trazer de volta a alegria do povo gonçalense com o desfile, pois vários profissionais da cultura terão sua dignidade de volta com os seus trabalhos nos barracões, podendo também trazer de volta sua renda decorrente desse trabalho, como ferreiros, carpinteiros e outras profissões. Carnaval é cultura, emprego, dignidade e envolve muito mais do que se imagina", afirmou, em sua explanação aos presentes.

O grupo 'Pagode do Formiga' comandou uma roda de samba no evento, que serviu também como preparatório do 'Vasbirita' para o Carnaval de 2026, quando a agremiação pretende se apresentar, em desfile de rua. O presidente da Vasbirita, Wiliam Ferreira, informou que as atividades vão se intensificar ao longo do segundo semestre. O Bloco 'Resenha do Samba', e outras torcidas organizadas do Vasco também estiveram no evento, realizado na quadra da Universo.