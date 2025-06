Polícia Civil prende traficante envolvido no homicídio de médica da Marinha

Policiais civis da 16ª DP (Barra da Tijuca) prenderam, nesta segunda-feira (16/06), um traficante envolvido no homicídio da médica Gisele Mendes de Souza e Mello, da Marinha. Ele foi localizado e capturado no bairro de Pilares, na Zona Norte do Rio de Janeiro, no momento em que deixava a residência de sua namorada para se deslocar até a Comunidade do Gambá, no Complexo do Lins.

Segundo a investigação, o criminoso é integrante da facção criminosa Comando Vermelho, que explora o Gambá. O homicídio foi praticado em dezembro de 2024, quando a militar foi atingida por um disparo quando participava de uma cerimônia no Hospital Naval Marcílio Dias, localizado próximo ao Complexo do Lins.

Na ocasião, traficantes do Morro do Gambá atacaram policiais militares, que realizavam uma ação na região. De acordo com o apurado, houve confronto e os criminosos atiraram na direção do hospital.