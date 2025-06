Acidente entre carro e moto na Ponte Rio-Niterói deixa homem ferido nesta segunda

Na tarde desta segunda-feira (16), um acidente envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta interditou duas faixas da ponte Rio-Niterói, no sentido Niterói, e provocou congestionamento na via. A colisão ocorreu por volta das 12h, na altura da Reta do Cais, de acordo com informações da Ecoponte, concessionária responsável pela administração da rodovia.

O motociclista sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento no local. Até às 12h20, ele já havia sido avaliado por equipes médicas da empresa.

Leia também!

John Textor afirma que Cuiabano não está envolvido na negociação que levará Igor Jesus para Inglaterra



Discussão entre Fernando Haddad e Carlos Jordy marca audiência na Câmara

Equipes da Ecoponte permanecem no local, orientando o tráfego e realizando os procedimentos necessários para liberar a via. Em função da interdição, motoristas enfrentam cerca de 20 minutos de travessia no sentido Niterói. No sentido Rio de Janeiro, o tráfego segue normal, com tempo estimado de 13 minutos.