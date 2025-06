Discussão entre Fernando Haddad e Carlos Jordy marca audiência na Câmara

Durante uma audiência conjunta das comissões de Finanças e Tributação e de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, o clima esquentou entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ).

O conflito começou após Haddad criticar Jordy e o também deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) por apresentarem questionamentos sobre a política econômica e, em seguida, deixarem a sessão antes de ouvirem as respostas. O ministro classificou a atitude como “molecagem”, afirmando que o comportamento se assemelha ao do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teria evitado debates públicos durante as eleições.

▸ “Desde 2018 o Bolsonaro foge dos debates. Agora vêm dois deputados, fazem perguntas e saem correndo. Isso não contribui para a democracia”, disse Haddad, visivelmente irritado. Ele acrescentou que compareceu à audiência com dados oficiais, propostas e leis aprovadas pelo próprio Congresso para discutir de forma séria os rumos da economia.

O ministro ainda relembrou medidas tomadas durante o governo anterior, como o “calote” nos precatórios e a venda apressada da Eletrobras, e criticou as mudanças nas alíquotas do ICMS sobre combustíveis e energia. Segundo ele, essas ações foram maquiagens fiscais que resultaram em um superávit artificial.

Ao ser informado das críticas de Haddad, Carlos Jordy retornou à comissão e rebateu de forma dura. Visivelmente exaltado, chamou o ministro de "moleque" e criticou sua qualificação para o cargo.

▸ “Moleque é você, que aceitou um cargo tão importante com apenas dois meses de economia. O seu governo entregou o maior déficit fiscal da história, de R$ 230 bilhões, enquanto o governo Bolsonaro entregou superávit mesmo em meio à pandemia”, disparou Jordy.

O deputado ainda exigiu respeito ao Parlamento e acusou Haddad de tentar se impor por sua posição ministerial.

▸ “Você pode ser ministro, mas eu sou deputado. Aqui não é lugar para bravatas”, concluiu.

Após as falas acaloradas, houve confusão entre os parlamentares presentes. Alguns pediram que os termos “molecagem” e “moleque” fossem retirados das notas oficiais da sessão.