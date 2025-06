Turista quebra cadeira "Van Gogh" coberta por cristais Swarovski

Durante uma visita ao Museu Casa Palazzo Maffei, em Verona, na Itália, um casal que tirava fotos dos objetos expostos, danificou uma cadeira coberta por cristais Swarovski, a cadeira “Van Gogh”, do artista Nicola Bolla.

A passagem do casal pelas peças do museu ocorria tranquilamente, até o homem decidir tirar uma foto sentado na cadeira, que não aguentou o peso e cedeu. O momento do acidente foi registrado por câmeras de segurança do museu.

De acordo com os funcionários do museu, a cadeira coberta de cristais Swarovski, conseguiu ser restaurada apesar dos danos visíveis. A peça integra uma coleção que mistura objetos do cotidiano com materiais de luxo.