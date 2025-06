Chuva ou Sol? Confira a previsão do tempo para esta semana em São Gonçalo e Niterói

Após a passagem de uma frente fria que atingiu o estado do Rio de Janeiro na última semana, trazendo chuva e temperaturas baixas, as notícias são boas para os que querem aproveitar os próximos dias. De acordo com o Climatempo, a previsão para a semana que se inicia é de tempo firme.

Em São Gonçalo, os termômetros devem alcançar a máxima de 29°C de quinta-feira (19) a sábado (21). Confira a previsão completa:

SÃO GONÇALO

- Segunda-feira (16): Máxima de 28°C e mínima de 17°C. Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto.

- Terça-feira (17): Máxima de 28°C e mínima de 17°C. Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto.

- Quarta-feira (18): Máxima de 28°C e mínima de 18°C. Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto.

- Quinta-feira (19): Máxima de 29°C e mínima de 18°C. Sol com muitas nuvens à tarde. À noite a nebulosidade diminui.

- Sexta-feira (20): Máxima de 29°C e mínima de 18°C. Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer.

- Sábado (21): Máxima de 29°C e mínima de 18°C. Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove.

- Domingo (22): Máxima de 27°C e mínima de 20°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

NITERÓI

- Segunda-feira (16): Máxima de 27°C e mínima de 17°C. Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens.

- Terça-feira (17): Máxima de 27°C e mínima de 17°C. Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens.

- Quarta-feira (18): Máxima de 28°C e mínima de 18°C. Sol o dia todo, sem nuvens no céu. Aumento de nebulosidade à noite, sem previsão de chuva.

- Quinta-feira (19): Máxima de 28°C e mínima de 19°C. Sol com muitas nuvens à tarde. À noite a nebulosidade diminui.

- Sexta-feira (20): Máxima de 28°C e mínima de 19°C. Sol com névoa fraca ao amanhecer.

- Sábado (21): Máxima de 28°C e mínima de 19°C. Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde, sem previsão de chuva.

- Domingo (22): Máxima de 26°C e mínima de 20°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.