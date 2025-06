Colisão entre carro e moto deixa casal ferido na RJ-106

Uma colisão entre uma moto e um carro de passeio deixou um homem e uma mulher feridos na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), próximo a Bananeiras, em Araruama, na noite deste domingo (15).

Informações apuradas ainda no local apontam que as vítimas estavam na moto no momento do acidente. O casal foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e, em seguida, encaminhado ao Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), onde recebeu atendimento médico.

Leia também:

Filho de Richarlison nasce e semelhança impressiona internautas: “Nem precisa de DNA”

Incêndio em Queimados mata duas crianças durante a madrugada



De acordo com as primeiras informações, no momento da batida, a motorista do carro apresentava sinais de embriaguez. A condutora foi levada por agentes de segurança à 118ª DP (Araruama), onde o caso foi registrado e seguirá sob investigação.

A Polícia Civil ainda apura as circunstâncias do acidente.