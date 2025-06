Casa das Artes recebe exposição em homenagem ao Corpus Christi

A partir da próxima terça-feira (17), a Casa das Artes de São Gonçalo vai receber a exposição de fotografias "Corpus Christi: O sagrado diante de nós", que tem como objetivo destacar a importância cultural, social, turística e religiosa da celebração de Corpus Christi, uma das mais importantes do calendário da cidade.

Os tapetes de Corpus Christi, além de terem sua riqueza artística reconhecida, são considerados os maiores da América Latina e atraem uma multidão de fiéis todos os anos, o que projeta positivamente a imagem do município. Por meio de telas ilustrativas, a exposição busca valorizar este patrimônio de forma concreta, enaltecendo a sua relevância para a história e a identidade da cidade.

A mostra conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, do Ministério da Cultura e gestão da Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo. A elaboração do projeto de expografia e a montagem da exposição ficam por conta de Rafael Ramos e Vera Cruz Porto, com imagens do fotógrafo Descartes Junior.

A exposição é aberta ao público e vai funcionar de terça a sexta-feira, de 10h às 18h, e aos sábados, de 10h às 16h, e ficará disponível até o dia 2 de agosto.

Corpus Christi no dia 19 - São Gonçalo espera receber mais de 100 mil pessoas na próxima quinta-feira, dia 19, para a celebração do Corpus Christi. O tema escolhido este ano é ‘Eucaristia: Alimento da Esperança’. A confecção dos 238 tapetes será iniciada às 7h, com participação de 27 paróquias, colégios e comunidades católicas e escolas municipais.

Ao longo do dia, haverá apresentação de grupos de louvor, numa programação que antecede a Santa Missa, às 16h, seguida da tradicional procissão pelas ruas do Centro da cidade.

Todos os visitantes são convidados a levar alimentos não perecíveis para as famílias cadastradas nas atividades sociais das Igrejas do município. Para a arrecadação, serão instaladas quatro tendas nos seguintes locais: Casa das Artes, no pátio da Paróquia São Gonçalo, na entrada do Teatro Municipal de São Gonçalo e na Praça Dr Luiz Palmier.

Além da festa, para celebrar as três décadas do evento no município, serão plantadas 30 mudas de árvores frutíferas de amora e de pitanga no jardim da Igreja Matriz, com a participação de vários representantes das paróquias dos Vicariatos São Gonçalo e Alcântara em parceria com a Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo. O plantio acontece no sábado (21), às 9h.