John Textor garante Botafogo forte na disputa da Copa do Mundo de Clubes

O Botafogo estreia na Copa do Mundo de Clubes neste domingo (15), às 23h (horário de Brasília), contra o Seattle Sounders. O Alvinegro está preparado para o primeiro duelo e também para encarar os europeus PSG e Atlético de Madrid.

Quem garante isso é o proprietário da SAF do clube, o empresário John Textor. O norte-americano acompanhou a última atividade da equipe em Santa Bárbara, na Califórnia, e falou sobre a importância da competição.

"Obviamente, vamos enfrentar alguns dos melhores times do mundo. Espero que joguemos de maneira inteligente e dura. Não ficaremos intimidados. Eu sei que isso é mais importante para eles (jogadores do Botafogo) do que é para os jogadores do PSG e do Atlético de Madrid. Eles estão acostumados com esses grandes eventos, mas é um momento que muda a vida desses atletas. Eles não vão estar assustados com isso. Não importa o que aconteça, sei que eles vão lutar", disse o empresário.

O Glorioso é único representante do futebol brasileiro que enfrentará duas equipes da Europa nessa fase de grupos do torneio. Ciente da dificuldade da missão, Textor afirmou ter feito um pedido aos seus jogadores.

"Todo treinador que já trabalhou comigo sabe disso. Eu não dou nenhuma instrução sobre futebol. Só digo: "Se divirta, não esqueça disso", concluiu.

Além do primeiro jogo contra o Sounders, o Botafogo encara o PSG na quinta-feira (19), às 22h, e o Atleti na segunda (23), às 16h. Ambos os confrontos serão no Rose Bowl, em Los Angeles.