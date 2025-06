Acidente com três veículos e uma moto complica trânsito na Ponte Rio-Niterói na manhã deste sábado

Um acidente grave envolvendo três carros e uma moto na descida do vão central da Ponte Rio-Niterói, no sentido Niterói, causou transtornos significativos ao tráfego na manhã deste sábado (14). A colisão aconteceu por volta das 8h, entre os pórticos 18 e 19, resultando na interdição de três faixas da via, segundo a concessionária Ecovias Ponte.

A ocorrência provocou lentidão severa desde a Grande Curva até a descida do vão central, com o tempo de travessia chegando a 80 minutos no auge da retenção. O fluxo de veículos também foi temporariamente interrompido para permitir o acesso de um guincho pesado ao local do acidente.

Às 08h35, a concessionária informou que o tempo de travessia no sentido Niterói havia diminuído para 60 minutos, com retenções agora se estendendo da Reta do Cais até o ponto do acidente. Já no sentido Rio, o fluxo permaneceu normal durante toda a manhã, com tempo de travessia estimado em 13 minutos.

Equipes da Ecovias estiveram no local para atendimento à ocorrência e liberação da pista. Ainda não há informações confirmadas sobre vítimas ou o estado de saúde dos envolvidos.

A recomendação é que motoristas redobrem a atenção e, se possível, considerem rotas alternativas enquanto o fluxo não é totalmente restabelecido.