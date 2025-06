Falta pouco para a Flip 2025; edição terá programação diversa e forte presença latino-americana

Reconhecida como Patrimônio Histórico Cultural e Imaterial do estado do Rio de Janeiro e da cidade de Paraty, a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), este ano, volta a ocupar seu período original após anos de adaptações causadas pela pandemia da COVID-19. Em 2020 e 2021, o evento foi realizado de forma virtual. Já em 2022 e 2023, retornou ao presencial, mas em novembro. Em 2024, a edição ocorreu em outubro. Agora, em 2025, os encontros literários voltam ao coração do inverno fluminense.

O São Gonçalo fará a cobertura completa dessa 23ª edição, que acontece de 30 de julho a 3 de agosto, e incluirá reportagens no portal de notícias e conteúdos exclusivos no canal OSG TV, no YouTube, com entrevistas, bastidores e os melhores momentos do maior encontro literário do país, além da participação especial do 'libertador de livros', assessor cultural João do Corujão.

Desde sua estreia em 2003, a Flip se consolidou como um espaço para o diálogo entre autoras, autores e leitores do Brasil e do mundo. A curadoria da Flip 2025 já anunciou 13 nomes que indicam uma programação marcada pela diversidade e pelo diálogo entre vozes latino-americanas, europeias e brasileiras.

Entre os autores internacionais estão a mexicana Dahlia de la Cerda, conhecida por sua prosa afiada em Cadelas de aluguel; a chilena Alia Trabucco Zerán, autora de As homicidas e Limpa; e as argentinas Dolores Reyes (Cometerra e Miséria) e María Negroni (A arte do erro), além da sueca Liv Strömquist, referência nas artes gráficas com títulos como A rosa mais vermelha desabrocha. A espanhola Rosa Montero, autora de A louca da casa, O perigo de estar lúcida, Lágrimas na chuva, entre outras obras que transitam entre ficção e ensaio, também marca presença, assim como o italiano Sandro Veronesi, autor do premiado O colibri.

Do Brasil, estão confirmadas a poeta Alice Ruiz, companheira do homenageado desta edição; a escritora Giovana Madalosso, autora de Suíte Tóquio e Batida só; a premiada Lilia Guerra, que retrata periferias urbanas com força e lirismo; Lilian Sais, com o título A cabeça boa; Sergio Vaz, ícone da poesia periférica e fundador do Sarau da Cooperifa; o linguista e tradutor Caetano Galindo, com obras como Latim em pó e Na ponta da língua; e Nei Lopes, autor de Rio Negro,50.

Referência da literatura brasileira contemporânea, Conceição Evaristo também está confirmada com o lançamento de seu novo livro, Macabéa, e integrará uma roda de conversa na Casa da Favela, espaço promovido pela Agência de Notícias das Favelas (ANF).

Em sua terceira edição dentro da Flip, a Casa da Favela vem se firmando como um território de diálogo e resistência, abrindo espaço para autoras e autores frequentemente excluídos dos grandes circuitos literários.

Além da força literária, a Flip 2025 promete ampliar os horizontes da cena com diversos debates na programação oficial sobre território, criação, política e identidade.

Paulo Leminsky, o homenageado

Neste ano, a Flip homenageia Paulo Leminski (1944–1989), poeta, músico, tradutor, ensaísta e judoca curitibano cuja obra desafiou fronteiras entre o erudito e o popular. Filho de mãe portuguesa e pai polonês, Leminski começou a escrever muito jovem e logo se destacou por seu estilo conciso, irônico e profundamente inventivo. Foi um dos grandes nomes do concretismo brasileiro, mas foi além dos limites do movimento com uma poesia que misturava haicais, trocadilhos e influências da cultura pop, da filosofia e do zen-budismo.

Autor de livros como Distraídos venceremos e La vie en close, Leminski também traduziu grandes nomes e escreveu biografias pouco convencionais de figuras como Jesus Cristo e Trotski. Sua produção musical e suas colaborações com artistas como Itamar Assumpção também marcaram época.

A presença de sua companheira, Alice Ruiz, também poeta e parceira em vida e criação, tornará essa homenagem ainda mais sensível e memorável.

A expectativa é que novos nomes sejam anunciados em breve, incluindo autores da região metropolitana do Rio de Janeiro.

Mais informações sobre a programação, acesse: https://www.flip.org.br/.

Leia também:

Maricá sedia competição de tiro com arco dos Jogos Escolares do RJ

A contagem regressiva começou para a Bienal do Livro Rio; autores da região estarão presentes