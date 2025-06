São Gonçalo faz últimos ajustes para o maior e mais tradicional Corpus Christi da América Latina

São Gonçalo está se preparando para receber o maior e mais tradicional Corpus Christi da América Latina na próxima semana (dia 19, quinta-feira). Já são mais de três décadas da cerimônia religiosa que atrai mais de 100 mil pessoas ao Centro da cidade desde as primeiras horas da manhã, para confecção dos tapetes, até a realização da missa e procissão, no início da noite.

O tema escolhido do Corpus Christi este ano é 'Eucaristia: Alimento da Esperança'. A confecção dos 238 tapetes será iniciada às 7h, com participação de 27 paróquias, colégios e comunidades católicas e escolas municipais. Como em anos anteriores, são utilizados, aproximadamente, 200 sacos de serragem de 100 litros, inúmeros tubos de corante, além das 52 toneladas de sal. Os tapetes são Patrimônio Público Cultural e Religioso do Município.

Enquanto os voluntários trabalham na preparação dos tapetes, também a partir das 7h, o Santíssimo será exposto para adoração no interior da Paróquia São Gonçalo. A programação também conta com momento de louvor no palco, das 8h às 10h30, com a comunidade católica Dom de Deus.

Na parte da tarde, os gonçalenses irão se concentrar na rua em frente à Paróquia São Gonçalo de Amarante, às 14h30, para mais um louvor. Em seguida, às 16h, começará a Santa Missa, sob a presidência do Arcebispo da Arquidiocese de Niterói, Dom José Francisco Rezende Dias. Após a Santa Missa, os fiéis saem em procissão pelas ruas do Centro.

Arrecadação de alimentos

Todos os visitantes são convidados a levar alimentos não perecíveis para as famílias cadastradas nas atividades sociais das Igrejas do município. Para a arrecadação, serão instaladas quatro tendas nos seguintes locais: Casa das Artes, no pátio da Paróquia São Gonçalo, na entrada do Teatro Municipal de São Gonçalo e na Praça Dr Luiz Palmier.

Além da festa, para celebrar as três décadas do evento no município, serão plantadas 30 mudas de árvores frutíferas de amora e de pitanga no jardim da Igreja Matriz, com a participação de vários representantes das paróquias dos Vicariatos São Gonçalo e Alcântara em parceria com a Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo. O plantio acontece no sábado (21), às 9h.

Exposição

A partir do dia 17 de junho, os gonçalenses poderão apreciar uma exposição de fotografias com imagens das celebrações realizadas nos últimos anos, com o objetivo de reconhecer a importância do sagrado por meio de telas ilustrativas. A mostra acontece até o dia 2 de agosto, na Casa das Artes, no bairro Zé Garoto, nos seguintes horários: de terça a sexta, de 10h às 18h, e sábado de 10 às 16h.