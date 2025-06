Jubartes são vistas próximas a costa de Arraial do Cabo

Os especialistas informaram que os animais fazem parte do fluxo migratório típico desta época do ano - Foto: Ascom

Os especialistas informaram que os animais fazem parte do fluxo migratório típico desta época do ano - Foto: Ascom

Na manhã desta sexta-feira (13), duas baleias-jubarte deram um show próximas à costa de Arraial do Cabo, atraindo moradores, pescadores e visitantes que estavam no mar ou nas imediações da orla. Quem registrou o momento foi o fotógrafo Jorge Porto.

Os especialistas informaram que os animais fazem parte do fluxo migratório típico desta época do ano. A temporada de jubartes se estende geralmente entre os meses de junho e novembro, quando deixam as águas frias da Antártida e seguem para áreas mais quentes do litoral brasileiro, águas próprias para a reprodução.

A alta temporada do mamífero para 2025 apenas começou e deve atingir uma crescente nas ocorrências ao longo dos próximos meses. Moradores, fotógrafos, pesquisadores e pescadores ainda monitoram as águas.