Bienal do Livro terá conceito inédito de experiência imersiva

A 22ª edição da Bienal do Livro, começa nesta sexta-feira (13) e vai até o dia 22 de junho, no RioCentro, Zona Oeste do Rio. O evento contará com um conceito inédito de experiência imersiva, roda-gigante, um espaço para desvendar mistérios e um labirinto para os leitores conhecerem histórias de romance e magia, além da participação de escritores, expositores e mediadores.

Nesta edição, o festival apresenta o Book Park, um parque literário que fortalece a importância do livro em meio a participação do próprio leitor. São três espaços que prometem ter histórias envolventes e divertidas.

Entre as experiências, está a Roda-Gigante Leitura nas Alturas Light, em que cada cabine representa um universo literário diferente. A atração reúne editoras em ativações criativas, como a Panini, com a "Turma da Mônica"; a Intrínseca, com "Percy Jackson"; a HarperCollins Brasil, com "As Crônicas de Nárnia"; e a Melhoramentos, com "Stitch". As editoras também prepararam surpresas especialmente para o evento.

Outra experiência é o Labirinto de Histórias Paper Excellence, que convida o visitante a mergulhar em histórias de romance e magia em um espaço interativo onde os livros ganham vida. Serão quatro editoras no estande: a Darkside Books com "Wicked" e "Alice no País das Maravilhas", a Globo Livros, com "Uma Janela Sombria", de Rachel Gillig e "Hades & Perséfone", de Scarlett St. Clair, e ‘Covenant’, de Jennifer Armentrout, já a Record traz o universo de "Corte de Espinhos e Rosas", série da autora Sarah J. Maas.

O terceiro espaço de interação que será apresentado ao público, é o Escape Bienal Estácio, que convida os leitores a enfrentar desafios que testarão suas habilidades investigativas. Com quatro cenários literários desenvolvidos em conjunto com editoras, o espaço traz enigmas e desafios inspirados em thrillers de sucesso. Um desses encontros imersivos terá a "presença" da aclamada escritora britânica Agatha Christie, em parceria com a editora Harper Collins, ícone do romance policial. Já a Companhia das Letras propõe o desafio de desvendar o misterioso desaparecimento do autor Raphael Montes. A editora Arqueiro mergulha no clima tenso de "A Empregada", thriller psicológico de Freida McFadden. Já a Ediouro, por sua vez, desafia os participantes a decifrar os mistérios envolventes das histórias de Cara Hunter.

Para chegar na Bienal, a Mobi-Rio montou uma operação especial para levar o público de BRT. Nos finais de semana do evento (14 e 15 e 21 e 22) e no feriado de Corpus Christi, o BRT terá um serviço especial partindo do Terminal Jardim Oceânico para as estações Riocentro e Olof Palme, com paradas apenas no Terminal Alvorada e na estação Rio 2, em ambos sentidos. O serviço, com tarifa normal (R$ 4,70), vai funcionar entre 9h e 23h.