Show gratuito de rock em São Gonçalo com Wagner José e seu Bando

O projeto “Outra Estrada – Wagner José e seu Bando” chega a São Gonçalo com uma apresentação gratuita na Praça da Trindade, no dia 14 de junho, sábado, às 16h. O show traz um repertório totalmente autoral, com composições que passeiam entre o rock e o blues.

“O Bando sempre foi da estrada. Vai ser incrível levar novamente nossa música para outros municípios. Isso é muito importante para a descentralização das atividades culturais. Música é para todos!”, destaca Wagner José, idealizador e vocalista da banda.

Com 23 anos de trajetória, a banda já se apresentou em diversas cidades do Brasil, especialmente em espaços públicos. Seu rock-blues autoral, presente em quatro discos nas plataformas de streaming, traz letras críticas e irreverentes sobre o cotidiano urbano. Os arranjos são marcados por riffs envolventes, com vocais, guitarra, baixo, bateria e gaita.

A acessibilidade é um dos pilares do projeto, com tradução simultânea em Libras, disponibilização das letras das músicas para pessoas surdas e legendas descritivas nas divulgações virtuais. O show acontecerá em local de fácil acesso para pessoas com mobilidade reduzida.

Leia Também!

▸ Mãe busca informações que levem ao paradeiro da filha desaparecida há 23 dias em São Gonçalo



▸ PM apreende arma e prende dois suspeitos durante ação em Monjolos, em São Gonçalo

A produção da turnê é da Romulo Sa Arte e Cultura e conta com o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC-RJ), através do edital Esse Tal de Rock 'n Roll.

Serviço

Show gratuito – Outra Estrada – Wagner José e seu Bando

Data: 14 de junho (sábado)

Local: Praça da Trindade, São Gonçalo

Horário: 16h

Classificação: Livre