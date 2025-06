Clima ruim interrompe buscas por fotógrafo brasileiro desaparecido em montanha no Peru

As buscas pelo fotógrafo brasileiro Edson Vandeira, de 36 anos, que desapareceu no dia 1 de junho, após subir o Nevado Artesonraju, pico de 6.025 metros, que fica na Cordilheira Blanca, no Peru, foram suspensas por 20 dias, devido ás difíceis condições climáticas. O comunicado foi feito nessa quarta-feira (11), pela Associação de Guias de Montanha do Peru (AGMP).

"Devido às condições climáticas adversas e variáveis ​​na área, foi decidido suspender temporariamente as operações para garantir a segurança da equipe. As atividades serão retomadas em aproximadamente 20 dias, assim que as condições climáticas permitirem a continuidade dos trabalhos sob rigorosos protocolos de segurança. A AGMP agradece o compromisso das instituições envolvidas e reitera seu apelo à mídia e ao público para que divulguem essas informações de forma responsável".

Além de Edson, outras duas pessoas também estão desaparecidas, são elas os montanhistas peruanos Pretel Alonzo Homer Efraín, de 34 anos, e Picón Huerta Jesús Manuel, de 31 anos.

O brasileiro fazia parte de uma expedição junto ao Centro de Estudos de Alta Montanha (CEAM), que tinha como objetivo completar uma rota técnica ao cume da montanha, localizada dentro do Parque Nacional Huascarán, uma das áreas de montanhismo mais desafiadoras dos Andes.

Segundo Jackeline Vandeira, irmã do fotógrafo, o local em que as buscas são realizadas é de difícil acesso. "O acesso à região da montanha é muito difícil, leva um tempo para chegar de carro e a parte de caminhada dura 15 horas", afirmou.

Edson nasceu em Suzano (SP) e morou em Mato Grosso do Sul por dois anos, período em que cobriu as queimadas no Pantanal, em 2020. Seu currículo conta com trabalhos audiovisuais e fotográficos com a revista National Geographic e o History Channel.

O fotógrafo morava em Huaraz, no Peru e é especializado em coberturas fotográficas de aventura.