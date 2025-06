UMPAs de Nova Cidade e Pacheco passarão a fazer o procedimento

Pouco mais de um mês depois do início da transfusão de sangue na Unidade Municipal de Pronto Atendimento (UMPA) de Santa Luzia, outras duas UMPAs de Nova Cidade e Pacheco, vão começar a fazer o procedimento a partir desta quinta-feira (12). A transfusão de sangue dentro das outras unidades de urgência e emergência vai auxiliar os pacientes, que não precisarão ser transferidos para outros hospitais.

A UMPA de Santa Luzia iniciou as transfusões de sangue no início de maio. Até esta quarta-feira (11), a unidade realizou 16 hemotransfusões – 10 da própria UMPA de Santa Luzia, quatro de pacientes da UMPA Pacheco e duas de Nova Cidade. Antes da implantação das transfusões nas UMPAs, o procedimento era realizado no Pronto Socorro Central (PSC), Hospital Luiz Palmier (HLP), ambos no Zé Garoto; Hospital de Retaguarda Gonçalense (HRG), no Centro; e Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR).

“A realização das transfusões nas UMPAs traz benefícios para todos – tanto para as unidades envolvidas quanto para os pacientes. É a otimização dos serviços e de tempo. As unidades não vão precisar fazer a transferência do paciente e usar as ambulâncias, os hospitais que recebiam vão ficar mais desafogados e os pacientes continuam nas unidades de origem, sem precisar ser levados de um local para outro. A partir de agora, cada hospital cuidará dos seus pacientes. Só irão ser encaminhados ao PSC aqueles que necessitarem de hemodiálise, além da hemotransfusão”, explicou o subsecretário de Urgência e Emergência, Aclécio Araújo.

Como aconteceu na UMPA de Santa Luzia, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem foram capacitados. Cada unidade poderá realizar média de 10 transfusões por mês. “A UMPA de Santa Luzia foi o projeto piloto que deu muito certo. E, por isso, resolvemos ampliar o serviço para as demais. É mais um planejamento para descentralização de serviços”, disse o subsecretário.