Pai de Pedro Severino posta primeiras fotos com o filho após alta hospitalar

Lucas Severino, pai de Pedro Severino, atleta do Bragantino que se envolveu em um acidente de carro e ficou três meses internado, publicou as primeiras fotos do jovem ao lado da família, após receber alta hospitalar. Severino chegou a ter o protocolo de morte encefálica aberto, mas teve uma recuperação inesperada.

O pai do jogador publicou uma sequencia de fotos com o filho e publicou um texto para comemorara e agradecer a recuperação de Pedro. " Alguém tem dúvidas que Deus existe? O Pedro é prova que ele existe! Creiam em Deus! Além de fazer milagres, ele coloca pessoas como se fossem anjos, para nos ajudar e encorajar! Todos que oraram.,todos que jejuaram, todos que fizeram promessas, todos que se encontraram com Deus, todos que choraram, todos acreditaram, todos sem exceção do hospital Unimed Ribeirão Preto, que incansavelmente não desistiram, mesmo quando o diagnóstico não era favorável, muito obrigado!", escreveu.

"Todos vocês salvaram o Pedro e toda nossa família! Vocês foram enviados por Deus para nos proteger e renovar nossa fé todos os dias! Obrigado, obrigado! Agora vamos para próxima etapa! Reabilitação em casa!".

Pedro Severino era atleta das categorias de base do Botafogo-SP, até ser emprestado ao Bragantino. No dia 4 de maio, enquanto ia para o CT do novo clube, Pedro estava no banco do passageiro de um carro que colidiu com a traseira de um caminhão na Rodovia Anhanguera, em Americana (SP). Um segundo atleta que também estava no veículo sofreu uma fratura na vértebra cervical, mas recebeu alta hospitalar dias depois do acidente. O motorista particular que levava os atletas, admitiu que dormiu no volante.

Pedro teve traumatismo craniano e ficou internado durante 96 dias. O hospital chegou a abir o protocolo de morte encefálica, que foi interrompido após o jogador tossir, durante a retirada da sedação.

A primeira aparição pública de Severino desde o acidente foi ainda em maio, quando ele caminhou pelo quarto e apareceu rapidamente em uma das janelas do hospital, gerando euforia de amigos, familiares e fãs, que foram até o local.

Pedro Severino com irmãos | Foto: Reprodução/Instagram

Pedro Severino, jogador do Bragantino, aparece em primeiras fotos após se recuperar de acidente | Foto: Reprodução/Instagram