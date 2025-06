Bia Miranda revela que foi agredida por Gato Preto: 'Acabou de me bater'

A influenciadora Bia Miranda, de 21 anos, denunciou por meio de stories no Instagram que foi agredida pelo ex-companheiro, o também influenciador Samuel Sant’Ana, conhecido como Gato Preto, de 31 anos.

Nos vídeos publicados, Bia relata que Samuel a ameaçou durante uma festa e, posteriormente, invadiu o quarto de hotel onde ela estava hospedada. De acordo com a influenciadora, ele a agrediu fisicamente, deixando marcas visíveis em seu corpo.

“Eu vou contar. Não ia contar, mas vou. Não vou ficar escondendo nada. Anteontem, o Samuel comprou [fez sinal de arma com as mãos], beleza. Ontem, ele levou a arma para a festa, e por isso o Gabriel estava com medo de morrer ,porque ele estava ameaçando. Lá no meio do mato, dando tiro para o alto. Falei com vocês em outro story: cheguei nele e disse que ter uma arma é 'top', meu amor, todo mundo com ferro na mão vira homão, machão. Mas tem que ter disposição para apertar o gatilho. E isso, poucas pessoas têm”, contou Bia Miranda, visivelmente abalada.

A influenciadora disse que Gato Preto invadiu seu quarto de hotel e a agrediu.

“Gente, o Samuel chegou aqui no hotel, me amoleceu um monte aqui no WhatsApp e agora parou o carro aqui. Acabei de escutar o barulho e vi pela janela, é ele. Vamos ver, né?”, disse a influenciadora. “O hotel liberou a entrada dele. Olha o que ele fez. Eu estava aqui só com uma chave do quarto, e aí o hotel deve ter dado uma chave para ele, e ele saiu entrando. Gente, está doendo muito a minha costela.” Logo em seguida, a influenciadora corre em direção à porta.

Bia Miranda explicou o que estava acontecendo: “Acabou de me bater, tá? Olha como eu tô. Me deu um murro na cara, tá? Tô chamando a polícia agora. Ridículo”, falou, assustada.

A mãe da pequena Maysha mostrou as marcas das agressões em seu corpo, feitas por Gato Preto.

“Gente, eu não estou acreditando nisso! Ele falou que vai pegar a Maysha. Aqui, ele me enforcou... Quase que ele conseguiu fazer uma desgraça, quase”, disse Bia em um vídeo, no qual é possível ouvir batidas na porta que podem ter sido feitas pelo influenciador.

Término de Bia Miranda e Gato Preto

Na noite desta terça-feira (10), Bia Miranda anunciou pelas redes sociais o fim do relacionamento com Gato Preto, mais uma vez.

A influenciadora abriu o coração para os seguidores e revelou que vivia uma dependência emocional que afetava os dois. Ela afirmou que o término era inevitável.

“Eu tenho dependência emocional, ele também tem. Todos os nossos términos são assim, muito doídos”, disse Bia Miranda.

O relacionamento do casal já não estava em uma boa fase desde o nascimento prematuro da filha, Maysha, apesar da torcida dos fãs para que continuassem juntos.

“Eu não aguento mais, é um bagulho que dói. Eu tô casada, vocês também estão”, desabafou. Bia também contou que a decisão de terminar partiu dela: “Mandei ele embora, mandei ele sumir da minha vida para sempre.”

Após o novo anúncio de separação, fãs deixaram mensagens de apoio a Bia Miranda, destacando a importância de priorizar sua saúde mental e o bem-estar da filha.