Polícia Civil prende chefe da milícia de Itaboraí em São Paulo

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam, nesta terça-feira (10/06), um homem apontado como chefe da milícia que atua em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Ele é acusado de envolvimento em uma morte ocorrida em março deste ano. O criminoso foi capturado no município de Atibaia, em São Paulo, com apoio de policiais rodoviários federais e de policiais civis paulistas.

De acordo com os agentes, a vítima foi assassinada em razão de uma disputa entre organizações criminosas pela exploração territorial na comunidade Retiro de São Joaquim. A investigação apontou que o crime aconteceu porque o homem realizou uma festa em outubro de 2024. No dia do crime, a vítima foi retirada à força de uma lanchonete na comunidade e, no dia seguinte, seu corpo foi encontrado com marcas de tiros no bairro Jardim Itambi.

Após um trabalho de inteligência, o acusado foi localizado no interior de São Paulo. Ele foi preso quando se preparava para entrar em um veículo, o mesmo que ele usava, segundo apurado, para praticar extorsões contra comerciantes em Itaboraí. O homem já havia sido preso anteriormente, durante uma operação que desarticulou um grupo paramilitar do município.