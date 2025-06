Preta Gil começa tratamento experimental nos EUA; Entenda

A cantora Preta Gil começou, na última terça-feira (10), o tratamento experimental contra o câncer colorretal nos Estados Unidos. A cantora luta contra a doença desde janeiro de 2023.

De acordo com informações da revista Quem, Preta realizou uma série de exames no país para avaliar a possibilidade do tratamento. A artista confirmou que foi aprovada para a realização dos procedimentos no último dia 4. "Começo meu tratamento dia 10. Enquanto isso, vou me fortalecendo fisicamente e espiritualmente, recebendo muito amor. Amo todos vocês, obrigada por todas as mensagens diárias, orações e energia positiva. Vocês me curam", contou.

Em março desse ano, Preta Gil contou, durante o Domingão com Huck, da TV Globo, que os tratamentos no Brasil não foram eficazes. "Então a gente tem que buscar alternativas. Alternativas em países diferentes, com tipos de estudos diferentes, ensaios diferentes ainda não publicados ou publicados, drogas que ainda não chegaram ao Brasil", disse a artista, na época.

O tratamento iniciado pela cantora é, na verdade, uma pesquisa clínica. Com essa possibilidade, Preta pode melhorar seu estado de saúde e ainda ajudar outras pessoas com o mesmo problema.