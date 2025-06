Bienal do Livro Rio fará evento de pré-estreia junto com TikTok e distribuirá convites a voluntários para doação de sangue, em parceria com o Hemorio

Ler transforma. Doar também. Em 2025, a Bienal do Livro Rio 2025 e o Hemorio renovam sua parceria para espalhar empatia, fortalecer laços e salvar vidas com a quarta edição do projeto “Ler tá no sangue”. Este ano, a campanha ganha um capítulo inédito: até 11 de junho, os mil primeiros voluntários que se cadastrarem à instituição receberão um convite exclusivo para a “Pré-estreia: Bienal Para Você’, uma iniciativa desenvolvida em parceria com o TikTok que irá reunir booktokers, criadores de conteúdo e personalidades para uma programação especial somente para convidados, na noite de 12 de junho.

Mais do que incentivar a doação, a ação busca criar conexões verdadeiras entre leitura, afeto e cuidado coletivo. A cada bolsa de sangue doada, até quatro vidas podem ser salvas — e esse gesto de generosidade é celebrado com cultura e pertencimento. Na edição anterior da campanha, em 2023, foram coletadas 730 bolsas de sangue e 872 novos doadores foram cadastrados, provando que, quando literatura e solidariedade se encontram, histórias ganham novos sentidos.

“A Bienal do Livro Rio sempre buscou ser mais do que um evento literário, queremos gerar impacto positivo na sociedade. Essa parceria com o Hemorio reforça nosso compromisso com a construção de um futuro mais solidário e consciente. Em um ano tão especial, em que o Rio é a Capital Mundial do Livro, unir cultura e cidadania é uma forma poderosa de inspirar e transformar”, afirma Tatiana Zaccaro, diretora da GL events Exhibitions, organizadora da Bienal junto com o Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL).

As doações podem ser feitas no Hemorio, que fica na Rua Frei Caneca, 8, Centro, das 7h às 18h, inclusive aos fins de semana e feriados. Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 kg e estar em boas condições de saúde.

“Com cada bolsa de sangue arrecadada, conseguimos salvar até quatro vidas. Esse número destaca a importância de campanhas como esta, que impactam de forma positiva muitas pessoas. Com a ajuda de nossos parceiros, conseguimos aumentar bastante o número de doações. Doar sangue é doar vida”, frisa o diretor do Hemorio, Luiz Amorim.

Com o mote “Todos na mesma página”, a Bienal do Livro Rio 2025 promete uma edição histórica e inédita, conectada com uma programação diversa e plural, além de experiências imersivas do novo conceito Book Park, que terá atrações como a Praça Além da Página Shell - novo espaço onde o leitor será o protagonista -, a roda-gigante Leitura nas Alturas Light, e o Escape Room Bienal Estácio, com desafios, mistérios e enigmas, além do Labirinto Paper Excellence e a Biblioteca Fantástica, área de 500 m2 dedicada ao público infantil. O evento — que acontece entre os dias 13 e 22 de junho, no Riocentro.