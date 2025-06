Niterói sedia Congresso Global sobre Autismo

Nos dias 12 e 13 de junho, o Caminho Niemeyer, em Niterói, será o centro de um dos mais relevantes encontros multidisciplinares do país voltados ao Transtorno do Espectro Autista (TEA): o Congresso Global sobre Autismo. Com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia (SMICT), o evento reunirá presencialmente mais de 100 especialistas do Brasil e do exterior, entre profissionais da saúde, educação, tecnologia, políticas públicas e representantes da sociedade civil. Mais de sete mil pessoas também se inscreveram para acompanhar online.

O congresso tem como propósito fomentar um diálogo intersetorial e inclusivo, abordando os desafios e os avanços no diagnóstico, intervenção, acolhimento e inclusão de pessoas com autismo nos mais diversos contextos sociais. A programação contará com conferências, mesas-redondas, oficinas temáticas, rodas de conversa e a apresentação de experiências exitosas que têm impactado positivamente a realidade de indivíduos com TEA no Brasil e em outros países.

Uma comissão científica foi constituída especialmente para selecionar os palestrantes e avaliar os trabalhos acadêmicos que compõem a grade do congresso. O objetivo é garantir a qualidade técnica e o rigor científico das discussões propostas.

“A Prefeitura está à frente da organização científica deste congresso porque acreditamos no potencial transformador da produção de conhecimento. A ciência desenvolvida em Niterói tem muito a contribuir para ampliar os espaços seguros de debate e atuação sobre o autismo”, destaca Juliana Benício, secretária municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia.

O evento acontece em um momento estratégico, diante do crescimento dos diagnósticos de TEA e da urgência em consolidar políticas públicas que respeitem a diversidade e a dignidade das pessoas no espectro.

“A integração entre ciência, gestão pública, educação e cuidado afetivo é o que torna este congresso uma iniciativa transformadora. A troca de experiências entre países, cidades e comunidades é fundamental para avançarmos”, afirma o professor Riezo Almeida, do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), coordenador geral do evento.

Espaço Azul - Durante os dois dias, o congresso contará com o “Espaço Azul”, uma área sensorial e acolhedora voltada a famílias e pessoas autistas, com atividades interativas, espaço de descanso e informações sobre direitos e serviços. A curadoria é do Instituto Oceano Azul, referência nacional em inclusão e defesa de direitos.

Segundo Renata Esteves, presidente do Instituto Oceano Azul e uma das principais idealizadoras do congresso, "estamos diante de uma oportunidade única de transformar o conhecimento científico em políticas reais de inclusão e cuidado."

