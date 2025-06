Obras no trecho 4 do MUVI seguem avançando

As obras do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) estão a todo vapor na Avenida Presidente Kennedy. Na altura do bairro Estrela do Norte estão sendo feitas as calçadas e as sarjetas e a via foi ampliada, ganhando mais uma pista de rolamento. Já na altura do bairro São Miguel está em execução a rede de drenagem, a confecção das calçadas e a terraplanagem para que, posteriormente, seja feita a confecção do meio-fio.

No momento, os trechos 3, 5 e 6 também estão em obra. Os primeiros já estão praticamente prontos. O projeto do MUVI está sendo executado graças a uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo. Trata-se do maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo, com um investimento de R$ 287 milhões.

Todas os trechos da obra do MUVI incluem drenagem, para evitar alagamentos pela cidade, pavimentação, novas calçadas e meios-fios, além de intervenções artísticas, paisagismo, pistas preferenciais para ônibus, ciclovia e a instalação de pontos de ônibus.

O prefeito Capitão Nelson celebrou o avanço das intervenções.

"É um progresso enorme para a nossa cidade e eu agradeço ao apoio do governador Cláudio Castro e do secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, por isso. O projeto do MUVI foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) e é um sonho se tornando realidade. Nossa cidade estava abandonada e agora estamos vendo uma nova São Gonçalo, em constante mudança e oferecendo o melhor para os nossos munícipes", disse.

Para a aposentada Dilma Gonçalves Cabral, de 84 anos, a obra melhorou o espaço.

"Aqui perto da minha casa tinha um espaço que estava precisando ser revitalizado e as obras estão fazendo isso. A obra está ficando bonita, está mais limpo!", disse.

O MUVI vai ligar o bairro de Neves a Guaxindiba. O corredor viário terá 18 quilômetros de extensão e são previstas várias intervenções urbanísticas no trajeto.