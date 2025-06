Seleção brasileira vence o Paraguai e garante vaga na Copa do Mundo

Com o triunfo, a Seleção Brasileira assegurou sua vaga no Mundial que será disputado entre Canadá, Estados Unidos e México - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Com o triunfo, a Seleção Brasileira assegurou sua vaga no Mundial que será disputado entre Canadá, Estados Unidos e México - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Em uma noite de comemoração para o técnico Carlo Ancelotti, que celebrou seus 66 anos, a seleção brasileira venceu o Paraguai por 1 a 0, nesta terça-feira, na Neo Química Arena, em São Paulo. O gol da vitória, que garantiu a classificação do Brasil para a Copa do Mundo de 2026, foi marcado por Vinícius Júnior, ainda no primeiro tempo.

Com o triunfo, a Seleção Brasileira assegurou sua vaga no Mundial que será disputado entre Canadá, Estados Unidos e México, com duas rodadas de antecedência nas Eliminatórias Sul-Americanas. A vitória sobre os paraguaios selou a classificação, que foi conquistada também com a combinação de resultados: o Brasil precisava vencer o Paraguai e torcer para que a Venezuela fosse derrotada pelo Uruguai. O placar de 2 a 0 a favor dos uruguaios ajudou a consolidar a classificação do time canarinho.

Gol de Vinícius Júnior garante vitória suada

A partida, que teve um Brasil controlando a posse de bola desde o início, não foi fácil. A Seleção Brasileira, apesar de ter criado boas chances no primeiro tempo, encontrou resistência da defesa paraguaia, que esteve firme na marcação. A pressão deu resultado aos 44 minutos, quando Matheus Cunha fez um passe preciso para Vinícius Júnior, que finalizou com categoria e abriu o placar. O gol foi um alívio para a equipe, que até então não conseguia furar o bloqueio adversário.

No segundo tempo, o Paraguai tentou reagir, mas a defesa brasileira, bem postada, não permitiu grandes sustos. O goleiro Alisson também esteve seguro nas poucas investidas do time visitante, garantindo que a vantagem permanecesse intacta até o apito final.

Classificação confirmada

Com os três pontos conquistados, o Brasil alcançou a marca necessária para confirmar sua vaga na Copa do Mundo de 2026, com duas rodadas restantes nas Eliminatórias. A classificação antecipada foi um alívio para a comissão técnica e para os jogadores, que agora poderão se concentrar na preparação para o torneio.

O técnico Carlo Ancelotti, que vivia um dia especial em seu aniversário, foi abraçado por seus comandados após o apito final, celebrando não apenas o resultado, mas a classificação para mais um Mundial.

Próximos desafios

Com a vaga assegurada, o Brasil agora se prepara para os próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas. Em setembro, a Seleção enfrentará o Chile, em casa, antes de viajar para Bolívia, onde encerrará sua campanha nas eliminatórias.