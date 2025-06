RJ Transplantes viabiliza captação do coração de um bebê de 9 meses para doação

O coração de uma criança, de apenas nove meses, foi captado para doação no último domingo (08/06) no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, região Metropolitana do Rio de Janeiro, com destino a outro estado do país. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), por meio do programa RJ Transplantes, organizou a logística de transporte do órgão no helicóptero da Superintendência de Operações Aéreas (Soaer) da Secretaria, após a decisão da família pela doação.

Este é o terceiro coração captado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) este ano e o primeiro em uma criança com menos de um ano. Com a autorização de doação assinada pela família, uma força-tarefa foi montada entre os estados para a captação e transporte do órgão no menor tempo possível. A equipe médica chegou até o hospital em um veículo do programa RJ Transplantes, enquanto uma equipe da Superintendência de Operações Aéreas (SOAer) organizava o transporte do coração através de uma de suas aeronaves até o aeroporto Santos Dumont, de onde seguiu para ser transplantado.

A captação ocorreu no centro cirúrgico do Centro de Trauma do HEAT e contou com apoio da equipe de anestesia, enfermagem e instrumentação da unidade. Em uma hora e meia de procedimento o pequeno coração pulsava na mão do médico. O órgão, então, foi embalado em uma solução de preservação para garantir sua viabilidade durante o transporte.

Neste momento começava uma nova corrida contra o tempo: o transporte de um coração tem que ser feito em até quatro horas para que o paciente que está na fila receba o transplante no tempo certo. O órgão foi levado pela Soaer até o aeroporto do Rio, onde uma outra aeronave aguardava para seguir com ele até o destino.

Sobre o paciente – O bebê foi transferida de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Rio de Janeiro para o CTI do Hospital Estadual Alberto Torres em estado grave, mas acabou falecendo. A família recebeu todo suporte das equipes médicas e todas as orientações e acolhimento da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos (Cihdotts) do HEAT- uma das melhores do país - até a decisão pela doação do órgão do bebê para transplante para que outra criança possa sobreviver.

Plantio - Nesta segunda-feira, dia 09, às 10 horas, a família da doadora estará no Jardim do Doador de Órgãos do HEAT fazendo o plantio de uma muda de jasmim. O Jardim é um espaço dedicado e criado para homenagear os doadores de órgãos e suas famílias, e também para simbolizar a continuidade da vida através da doação.