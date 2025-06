Niterói realiza 2ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

Em celebração à semana do Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, comemorado em 15 de junho, a Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal do Idoso, e em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos e Defesa da Pessoa Idosa de Niterói, realiza a 2ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. O evento acontece nos dias 17 e 18 de junho, no auditório da Universidade Salgado de Oliveira (Universo). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/conferencia-do-idoso.

Com o tema “Envelhecimento Multicultural e Democracia: urgência por Equidade, Direitos e Participação”, o encontro tem como proposta central debater políticas públicas voltadas ao envelhecimento digno, saudável e inclusivo, com atenção à diversidade de experiências entre as pessoas idosas. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, ressalta a importância do evento.

“Niterói reafirma seu compromisso com o envelhecimento digno e com a construção de políticas públicas que respeitem as diferenças da população idosa. A conferência é uma oportunidade concreta de fortalecer a cidadania, combater todas as formas de violência e promover uma sociedade mais justa e inclusiva”, destaca o prefeito.

A conferência reúne representantes do poder público, da sociedade civil e da população idosa com o objetivo de ouvir demandas, propor soluções e fortalecer a democracia participativa. A programação inclui mesas de debate, grupos de trabalho e a eleição de delegados que representarão o município na etapa estadual.

O secretário municipal do Idoso, José Antonio Fernandes (Zaf), reforça o caráter participativo da conferência.

“A conferência é um espaço fundamental de escuta e construção coletiva. Precisamos garantir que todas as pessoas envelheçam com dignidade, respeitando suas histórias, culturas e identidades. É por meio da participação ativa da sociedade que fortalecemos a democracia e promovemos políticas públicas mais equânimes e efetivas”, afirmou o secretário.

O evento reforça o compromisso de Niterói com a construção de políticas públicas que reconheçam as múltiplas identidades e realidades do envelhecimento combatendo as desigualdades, mas respeitando as diferenças de gênero, raça, deficiência, orientação sexual e renda.