Fluminense acerta a contratação de Soteldo, do Santos

O Fluminense chegou a um acordo com o Santos e fechou a contratação do atacante Soteldo. Após troca de contrapropostas e um pedido formal do jogador para ser negociado, o clube carioca fechou o acordo pelo venezuelano.

Soteldo é o primeiro reforço do Tricolor para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Durante as conversas, os clubes divergiram sobre os valores da negociação. A partir do último sábado (07), isso mudou. O Fluminense sinalizou que pagaria o pedido do clube paulista: 5,4 milhões de dólares (R$ 30 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos que pertencem ao Peixe. O contrato será até o final de 2028.

O Santos não tinha a certeza sobre a venda, já que imagina que seria difícil achar um substituto mesmo recebendo o valor pago. Porém, após o pedido do atleta, os paulistas entenderam que era melhor finalizar o negócio do que manter um jogador insatisfeito no elenco.

Agora, o Fluminense já acelera os trâmites para que Soteldo seja inscrito para a Copa do Mundo de Clubes e chegue em breve aos Estados Unidos. O clube tem até às 23h59 desta terça-feira (10) para concluir o processo burocrático. Mário Bittencourt é quem toca a negociação diretamente do país norte-americano.

O venezuelano foi comandado por Renato Gaúcho na última temporada, quando defendeu o Grêmio. Ele atuou em 41 jogos, contribuindo com sete gols e quatro assistências. O atacante tem passagens também por Zamora, Huachipato, Universidad de Chile, Toronto FC e Tigres-MEX.