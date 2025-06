CDL Niterói realiza evento sobre a importância da recuperação extrajudicial e judicial das empresas

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói realizou, na manhã desta terça-feira (10), às 8h30, mais um "Café Empresarial" em sua sede, localizada no Centro da cidade, na Rua General Andrade Neves, 31, no 6º andar.

Durante o evento, que é realizado mensalmente com o objetivo de gerar interação e troca de informações entre empresários da região, o presidente da CDL Niterói, Luiz Vieira, explicou, em entrevista a O SÃO GONÇALO, a importância destes encontros.

"Esse evento mensal, esse encontro do empresariado, que é inteiramente grátis, é realizado através de um café da manhã e um networking, com o objetivo de gerar negócios. Viemos pra cá para pegar informações, trocar experiências e gerar negócios. Às vezes procuramos produtos e serviços em outras cidades, enquanto, na realidade, temos tudo aqui dentro da nossa própria cidade. E a cada mês fazemos sempre, além do café, palestras de conhecimentos, como a de hoje, não só para empresas que estejam em dificuldade, como também para as que estão bem financeiramente, mas querem se prevenir e se preparar caso alguma situação inusitada aconteça", disse o presidente da CDL Niterói.

Presidente da CDL Niterói falou sobre a importância do evento para os empresários da cidade | Foto: Layla Mussi

Também presente no evento, o Major Davi, da Secretaria de Ordem Pública de Niterói (SEOP), foi convidado a apresentar ao grupo de empresários, a criação de um formulário onde lojistas poderão informar, de maneira detalhada, ocorrências de roubos e furtos, garantindo assim maior segurança a estes profissionais. De acordo com ele, o formulário pode ser encontrado no site da SEOP.

Palestras de especialistas

Convidados a palestrar no evento, Anderson Freire - administrador judicial, mediador judicial, especialista em mediação empresarial, pós-graduado MBA em Gestão Executiva e Marketing, Gestão para Aprendizagem e graduado em Administração - e Rejane Magalhães - administradora judicial, perita judicial, coordenadora da Comissão de Recuperação Judicial, Falência e Perícia (CRA-RJ), graduada em Administração de Empresa, pós graduada em Contabilidade Financeira, Formação Executiva em Governança e Compliance e Formação Profissional em Relato Integrado, apresentaram os temas: reestruturação financeira estratégica, recuperação extrajudicial e judicial das empresas.

"Agradecemos à CDL pelo espaço. Viemos hoje fazer uma palestra sobre a dificuldade das empresas. Fazemos parte de uma comissão que tem como objetivo cuidar das empresas em dificuldade e aqui vamos apresentar aos empresários, soluções e alternativas para os empresários que vivem um momento difícil em função das altas taxas de juros. Então nosso objetivo é apresentar para esses empresários soluções envolvendo a recuperação extrajudicial ou a recuperação judicial", afirmou Anderson Freire.

Anderson Freire foi um dos palestrantes do evento | Foto: Layla Mussi

"A importância do evento hoje para a gente é trazer para os associados da CDL e para as pessoas em geral, a importância da recuperação extrajudicial e judicial e trazer elas como ferramentas e auxílio da preservação da empresa, para que eles tenham mais mecanismos para fazer com que suas empresas continuem funcionando normalmente e de forma saudável", completou Rejane Magalhães.