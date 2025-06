Shopping Pátio Alcântara promove Evento de Saúde Nutricional

Na próxima quinta-feira, 12 de junho, o Shopping Pátio Alcântara recebe a primeira edição do Evento de Saúde Nutricional, em parceria com uma universidade carioca. A ação acontece das 9h às 12h e é totalmente gratuita.

Voltada para a promoção da saúde e bem-estar, a iniciativa contará com orientações nutricionais personalizadas, oferecidas por profissionais da área, além de uma demonstração prática de um prato saudável, mostrando que é possível unir sabor e equilíbrio no dia a dia.

O objetivo da ação é incentivar a adoção de hábitos alimentares mais saudáveis e levar informação de qualidade ao público que circula pelo shopping.

Essa será a primeira edição do evento, que faz parte do compromisso do Pátio Alcântara com ações de responsabilidade social e qualidade de vida da população local.

Leia também!

Jorginho aparece no BID e já pode estrear pelo Flamengo



Fluminense acerta a contratação de Soteldo, do Santos

Serviço - Evento de Saúde Nutricional – Shopping Pátio Alcântara

Data: 12 de junho (quinta-feira)

Horário: das 9h às 12h

Local: Shopping Pátio Alcântara – Praça de Eventos

Endereço: Rua Carlos Gianelli, s/n – Alcântara, São Gonçalo – RJ

Evento gratuito