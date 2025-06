Jorginho aparece no BID e já pode estrear pelo Flamengo

O volante Jorginho já está oficialmente inscrito e pode fazer sua estreia pelo Flamengo. O nome do jogador foi publicado no BID na manhã desta segunda-feira (09) e ele já pode entrar em campo pelo novo clube.

O atleta foi anunciado na última sexta-feira (06), e concedeu sua primeira entrevista coletiva como jogador do Rubro-Negro no dia seguinte. Em seguida, ele participou de parte do treinamento com o restante do grupo e depois seguiu para o cronograma individualizado.

Jorginho é o único reforço do Flamengo para a Copa do Mundo de Clubes e a tendência é que sua estreia aconteça na primeira partida do clube carioca na competição, contra o Espérance, da Tunísia, na próxima segunda-feira (16).

